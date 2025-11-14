Discurso de Clausura

del

Expresidente de la República

Hipólito Mejía D.

SEMINARIO INTERNACIONAL

DERECHOS HUMANOS Y CRÍMEN ORGANIZADO EN

AMÉRICA LATINA:

UN DESAFÍO REGIONAL Y GLOBAL

13-14 DE NOVIEMBRE DE 2025

ASOCIACION LATINOAMERICANA PARA LOS

DERECHOS HUMANOS

(ALDHU)

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Amigos todos:

Reciban ustedes mi sincero y profundo

agradecimiento por darme la oportunidad de

participar como expositor en la clausura del

Seminario Internacional “Derechos Humanos y

Crimen Organizado en América Latina: un Desafío

Regional y Global”, un evento que nos ha permitido

dialogar y consensuar ideas y métodos clave para

abordar eficazmente una desafiante y compleja

realidad que afecta las vidas de millones de

personas.

Confieso que este seminario ha tenido una

significación especial para mí no sólo por lo que he

podido aprender y aportar en el mismo, sino también

por dos hechos que tocan nuestros más sinceros

sentimientos de amistad, solidaridad y patriotismo.

El primero de ellos tiene que ver con las instituciones

que auspician esta actividad, vale decir, la Asociación

Latinoamericana de los Derechos Humanos, que

tiene como uno de sus fundadores a nuestro

inolvidable líder, el Dr. José Francisco Peña Gómez y

la Universidad de Costa Rica, fuente de reconocida

excelencia académica y formación de profesionales

con un acrisolado nivel de conciencia crítica.

El segundo hecho es que el seminario me ha

permitido compartir y ser testigo de los

reconocimientos que se les han otorgado a personas

con las cuales mantengo una entrañable y dilatada

relación de amistad, compañerismo y consideración.

Y es en este sentido que, en primer lugar, extiendo

mis felicitaciones al Expresidente Luis Guillermo Solís

por su merecida investidura como Presidente de

Honor de la Asociación Latinoamericana de Derechos

Humanos.

De igual manera, expresamos nuestro regocijo por la

juramentación del compañero doctor Amaury Justo

Duarte como Vicepresidente de esta prestigiosa

entidad, y por el otorgamiento al distinguido

Embajador Amable Padilla Guerrero del Premio

Internacional “Moseñor Leónidas Proaño 2025”, como

Defensor de la Paz, la Justicia y los Derechos

Humanos.

Hago oportuna la ocasión para agradecer a la

delegación diplomática dominicana en Costa Rica,

encabezada por la señora Embajadora María Amelia

Marranzini Grullón, por el apoyo y las atenciones que

nos ha brindado durante la organización y el

desarrollo de este evento.

Por razones de tiempo, me propongo abordar

solamente tres de los muchos temas que hemos

analizado a largo de estos dos días de intenso y

trascendente esfuerzo.

En primer término y en mi condición de Expresidente

de la República Dominicana, considero ineludible

referirme al hecho innegable de que, por su ubicación

geográfica estratégica, nuestro país es utilizado para

el funcionamiento de una de las formas más graves

con la que el crimen organizado atenta contra la vida

humana. Me refiero a las distintas modalidades

usadas por una poderosa red transnacional, como lo

es el tráfico de estupefacientes, mayoritariamente la

cocaína.

Como ustedes bien conocen, la cocaína que toca a

mi país se produce en países ubicados a una

distancia relativamente grande de nuestro territorio.

Sin embargo, como el crimen transnacional ni respeta

fronteras ni coloca límites a sus propósitos, no tiene

reparo en deteriorar el tejido social y la propia

existencia de nuestros pobladores.

En efecto y en una dimensión diferente, ese mal es

tan potente y diabólico que tiene la capacidad de

debilitar y hasta derrumbar los cimientos

institucionales de la democracia, condición necesaria

para el ejercicio pleno de los derechos

fundamentales.

Sin embargo, en lugar de cruzarse de brazos, la

República Dominicana ha decidido enfrentar

enérgicamente ese huracán social que es enemigo

del estado social y democrático de derecho que nos

rige, particularmente en lo referente a la cohesión

social y el bienestar de sectores altamente

vulnerables como los jóvenes y las mujeres. En

varios de nuestros países, es preciso mencionarlo en

este momento, ese mal también afecta las vidas de

comunidades integradas por pobladores originales y

afrodescendientes.

Una muestra robusta de la determinación del

Gobierno Dominicano, es la poderosa coordinación

interinstitucional, integrada por las diversas entidades

de la seguridad pública que, por su naturaleza y

misión, están obligadas a enfrentar esas estructuras

criminales.

Digo alto y claro que esa determinación nos ha dado

resultados muy satisfactorios.

A modo de ejemplo, veamos algunos datos

estadísticos.

 Del 16 de agosto del año 2020 al 16 de agosto del

2024, la República Dominicana incautó 156,

137.21 kg. de estupefacientes.

 Del 16 de agosto del año 2024 al 20 de octubre del

2025, se ha incautado 71, 686.87 kg.

La sumatoria de esas cifras es de 227,824.08 kg.

Si tomamos en cuenta que el total incautado desde el

16 de agosto del 2004 al 16 de agosto del 2020, es

decir, durante 16 años, fue de 77,526.11 kg.,

llegamos a la conclusión que en el periodo de los

últimos cinco años, como resultado de un trabajo

conjunto, hemos incautado tres veces más droga que

la incautada durante los 16 años anteriores al mismo

Así como hemos robustecido la estructura operativa

de las instituciones oficiales que tienen como misión

combatir esos males, la presente administración ha

dado pasos firmes y coherentes para solucionar las

causas estructurales de esa situación, fortaleciendo

al mismo tiempo los mecanismos de prevención y

control. Esas iniciativas se han realizado, tanto a nivel

legislativo como a nivel de políticas públicas.

Entre esas iniciativas, podemos destacar las que se

refieren a la aprobación de un nuevo Código Procesal

Penal, la Extinción de Dominio que permite incautar

los bienes provenientes de acciones ilícitas, la

modernización del sistema penitenciario, combatir el

lavado y perseguir el terrorismo, combatir el

narcotráfico, la actualización, por parte del Ministerio

de Relaciones Exteriores, del Plan Nacional de

Derechos Humanos, así como la Ley de Reforma,

Modernización y Transformación de la Policía

Nacional, la cual ha constituido un punto de inflexión

en nuestros esfuerzos.

El trabajo a nivel interno ha ido de la mano con la

construcción de una red de cooperación y

colaboración de carácter transnacional que ha

servido para compartir información fidedigna y

trabajar junto a otros países y con organismos de

alcance regional. Esa red está sustentada en los

principios éticos de confianza, transparencia y

respeto mutuo.

Es en ese contexto de credibilidad que se entiende

mejor la reciente postulación de un dominicano, el

Lic. Leandro Villanueva Acebal, para ocupar el

importante cargo de director de la Oficina de las

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Dicho eso, paso a referirme al impacto del crimen

organizado sobre los derechos humanos, tema

central de nuestra jornada y que ha sido abordado

con profundidad y rigor por los panelistas y

moderadores.

El punto de partida de este fenómeno es el derecho

que tenemos todos de vivir en espacios sociales

seguros, saludables y garantes de oportunidades

para lograr el bienestar material y espiritual.

A nivel individual, el espacio social más cercano es el

definido por los lazos familiares y de vecindad.

A nivel colectivo, el espacio social por excelencia es

el definido por la constitución y la leyes que procuran

garantizar el ejercicio pleno de los derechos

fundamentales y civiles. Nuestra vida cotidiana se

mueve entre esos dos espacios, es decir, como

ciudadanos y como personas con identidades más

allá de la nacionalidad.

Consecuentemente, debemos precisar cuáles de

nuestros derechos están siendo impactados por el

crimen organizado.

Sin lugar a dudas, el derecho a la vida es el derecho

fundamental por excelencia.

Tristemente, vemos que la tasa promedio de

homicidios en nuestra región, medida al año 2024,

era de 20.2 por cada 100,000 habitantes, equivalente

a tres veces y media la mundial, que se situaba en

5.6, a pesar de que sólo representamos el 9% de la

población mundial.

Desde luego, la evolución que ha tenido ese

lamentable indicador durante las últimas dos

décadas, por ejemplo, nos muestra importantes

fluctuaciones cuando se desglosa por país.

Si bien es cierto que el fenómeno de los homicidios

es multifactorial y muldimensional, los estudios más

socorridos indican que el crimen organizado es una

de sus causas principales.

Un componente nodal de ese fenómeno es el control

del territorio requerido para las operaciones ilícitas

del crimen organizado. Así, vemos los dispositivos del

control del territorio presentes en muchos barrios

urbanos y comunidades rurales donde prevalece la

exclusión social y la delincuencia, así como en

lugares desde donde se extraen recursos naturales

de gran valor tales como materiales de construcción,

recursos mineros y bienes alimenticios.

Esa realidad la sienten de manera directa las

personas que no se atreven a salir de sus hogares a

trabajar o estudiar en horas de mucho peligro, al igual

que los residentes en zonas remotas que son usadas

por los delincuentes. Ese drama incluso impide que

algunas personas acudan a las iglesias, por miedo a

convertirse en víctimas del crimen.

Otra forma central en que el crimen organizado

impacta los derechos humanos es el debilitamiento

de las instituciones que tienen como misión

investigar, perseguir y judicializar los casos

criminales. Ese debilitamiento también genera

opacidad e impunidad en instituciones vitales para la

gobernanza y la confianza de los ciudadanos. Sin

dudas, es el debilitamiento de las instituciones del

Poder Judicial uno de los objetivos más perversos del

crimen organizado.

Como hemos analizado en este magnífico evento,

hay causas estructurales de naturaleza económica y

social que debemos entender para buscar soluciones

integrales a estos males sociales, en lugar de

limitarnos a combatir los síntomas de esta grave

enfermedad. Es decir, estamos compelidos a ir más

allá de prestar atención solamente a la seguridad

pública.

La pobreza y la exclusión social predominantes en

nuestra región son también dos componentes

esenciales de esas causas estructurales.

En efecto, no es casual que sean los jóvenes que ni

estudian ni trabajan quienes terminen encerrados en

cárceles deshumanizantes al intentar subsistir

vinculándose al perverso mundo del crimen

organizado, especialmente el narcotráfico.

Creo sinceramente que es una afrenta que muchos

de nuestros recintos penitenciarios, en lugar de ser

espacios para asegurar la reinserción social de esos

jóvenes, sean verdaderos cementerios de hombres

vivos sin un horizonte de bienestar tangible. Nos es

exagerado decir que muchos de esos hermanos y

hermanas son “los condenados de la tierra”.

Finalmente, trataré el tema de las condiciones

necesarias para tener éxito en la búsqueda de

solución a estos grandes males sociales.

En primer lugar, estamos compelidos a

comprometernos firmemente con hacer realidad los

consensos a que hemos llegado fruto de nuestro

diálogo, especialmente en lo referente a la

formulación de políticas públicas coherentes que

ataquen en sus raíces estos fenómenos.

En segundo lugar, debemos defender a toda costa la

cooperación y la colaboración entre países , haciendo

realidad el principio de pensar globalmente y actuar

localmente. Es decir, aunque compartimos muchos

de los elementos esenciales de esos males, no

debemos ignorar las especificidades de cada país.

En tercer lugar, en mi condición de ex presidente de

la República, quiero resaltar que se requiere la

voluntad política de la máxima instancia del estado.

Sin esa voluntad no es posible asegurar el

seguimiento a la implementación de la política, la

estrategia, y los planes, programas y proyectos

consensuados.

Amigos todos:

Lo que hemos compartido, aprendido y asimilado en

este significativo diálogo debemos convertirlo en una

herramienta para la acción. El desafío es grande. Los

obstáculos son evidentes. Pero también es grande,

mucho más grande, nuestra determinación de

trabajar, juntos, a fin de lograr que el tejido social de

nuestros países sirva para sustentar una vida

próspera, digna y segura para nuestra gente.

¡No cedamos ni una pulgada al crimen organizado

que amenaza los derechos humanos en nuestra

región!

Muchas gracias

Hipólito Mejía

