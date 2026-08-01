Primicias presente en Toronto en partido Cardenales de San Luis y Blue Jays

El periódico Primicias estuvo presente en la noche del 31 de julio 2026 en el partido de beisbol de los Cardenales de San Luis y los Blue Jays de Toronto, en en el Estadio Rogers Centre, en el centro de Toronto.

Los Blue Jays de Toronto derrotaron a los Cardenales de San Luis tres carreras por una.

En el roster y personal de los Cardenales de San Luis están tres peloteros dominicanos, el lanzador George Soriano y el jardinero-jugador del cuadro José Fermín, como Joshua Báez en el roster de 40, pero en las menores.

Es un equipo con mucho talento joven, destacáandose los aportes de los lanzadores Quinn Mathews, Matthew Liberatore, Kyle Leahy, Gordon Graceffo, Luis Gastelum, Justin Bruihi, Dustin May, Michael Mcgreevy, Riley O Brien, Andrés Pallante, George Soriano, Ryne Stanek y Peter Strzelecki.

Igualmente, los receptores Jimmy Crooks y Pedro Pagés.

Sus exitosos jugadores del cuadro son: Alec Burlesson, Blaze Jordan, JJ Wetherholt y Masyn Winn.

Los jardineros de los Cardenales de San Luis son Nathan Church, el dominicano José Fermín, Lars Nootbarr, Bryan Torres, Nelson Velázquez y Jordan Walker.

Iván Herrera es bateador designado y receptor.

En las ligas menores de los Cardenales de San Luis está eldominicano Joshua Baez, un jardinero con mucho futuro en las grandes ligas. Forma parte del roster de 40 de los Cardenales de San Luis, de los que también se encuentran los lanzadores Hunter Dobbins, Ryan Fernández, Richard Fitts, Cooper Hjerpe, Brycen Mautz, Tekoah Roby, Matt Svanson.

En las menores de los Cardenales se destacan los jardineros Joshua Báez, Thomas Saggese, Victor Scott II, los jugadores del cuadro César Prieto yh Norlan Gorman. Tambien el receptor Leo Bernal.

Los Cardenales designaron para asignación al lanzador Tink Hence.

En tanto, en el roster de los Blue Jays de Toronto se encuentran los dominicanos Yimi García (IL-60), Vladimir Guerrero Junior, Jonatan Clase (IL,10) y Jesús Sánchez.

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El primer partido de una serie entre ambos equipos motivó una gran asistencia y mucha emoción.

Antes de iniciar el partido, fanáticos se interesaron en la firma de pelotas por el manager de los Cardenales de San Luis, Oliver Mármol, de origen dominicano.

Uno de los representantes de Primicias en ese partido le comunicó al manager de los Cardenales de San Luis, Olivar Mármol, que «el director de Primicias, Alex Jiménez, es fanático del equipo desde chiquitico en República Dominicana».

Bienvenido Rojas, uno de los periodistas especializados en deportes desde hace décadas y quien ha sido editor deportivo de diferentes periódicos diarios, una enciclopedia del deporte, antes de iniciar cada temporada de las grandes ligas (MLB), dedica su columna al director de Primicias, Alex Jiménez, cuando aborda la composición del equipo de los Cardenales de San Luis. Jiménez emocionado con la columna de Rojas, sigue el equipo durante toda la temporada de grandes ligas.

Los Cardenales de San Luis cuentan con muchos seguidores en Toronto, Canadá.

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