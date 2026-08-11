Irán dice que salió victorioso frente a EEUU e Israel

Araqchi hizo esas declaraciones durante una ceremonia en el Ministerio de Salud para la firma de un memorando de entendimiento destinado a fortalecer la cooperación diplomática y sanitaria en la reconstrucción de las infraestructuras dañadas durante el conflicto, informó la agencia oficial IRNA.

El jefe de la diplomacia iraní sostuvo que su país demostró durante los enfrentamientos su capacidad para resistir las presiones militares y aseguró que Irán se consolidó como una fuerza difícil de derrotar.

Según Araqchi, funcionarios de varios países le expresaron que la respuesta iraní sorprendió a la comunidad internacional y modificó las expectativas sobre el desarrollo de la confrontación.

El canciller afirmó que pocos esperaban que Teherán pudiera enfrentarse de esa manera a Estados Unidos y sostuvo que, al final de los combates, Washington se vio obligado a buscar una salida negociada.

Recordó que el presidente estadounidense, Donald Trump, había exigido inicialmente a Irán una rendición incondicional, pero aseguró que unas semanas después la parte adversaria buscaba negociaciones.

Araqchi señaló que dirigentes extranjeros le transmitieron posteriormente que, a su juicio, Irán había conseguido imponerse tanto en la guerra como en el ámbito diplomático.

Desde el 28 de febrero, la región registró sucesivas oleadas de enfrentamientos militares en paralelo con negociaciones estancadas entre Washington y Teherán.

Estados Unidos e Israel lanzaron ese día ataques contra territorio iraní que, según las autoridades de Teherán, provocaron alrededor de tres mil muertos.

Irán respondió con operaciones contra objetivos estadounidenses e israelíes, que también ocasionaron víctimas.

Teherán lanzó además ataques contra instalaciones que calificó de militares en países del Golfo, aunque algunas de esas acciones provocaron víctimas civiles y daños en infraestructuras no militares.

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