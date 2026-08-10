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InternacionalesMedio Oriente

Irán condiciona seguridad en Ormuz al levantamiento del bloqueo

PRIMICIAS DIGITAL10 de agosto de 2026
2 1 minuto de lectura
Teherán, 10 ago (Prensa Latina) Irán advirtió hoy que la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz dependerá del fin del bloqueo naval estadounidense y de las acciones militares de Washington contra la República Islámica.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baghaei, afirmó durante su conferencia de prensa semanal que Teherán no mantiene negociaciones directas con Estados Unidos y que los intercambios entre ambas partes continúan mediante países intermediarios.

Baghaei puntualizó que el avance de cualquier entendimiento con Washington está vinculado a las conversaciones que Irán sostiene con el Sultanato de Omán sobre mecanismos para garantizar el tránsito marítimo en el estratégico estrecho.

Teherán y Mascate mantienen consultas para establecer protocolos de navegación y coordinar el paso seguro de embarcaciones por Ormuz, según informaron previamente las autoridades iraníes.

El diplomático calificó esas conversaciones de constructivas y positivas y precisó que, hasta el momento, no se abordó la posibilidad de imponer tasas a los buques que atraviesen la vía marítima.

Irán sostiene que la normalización de la navegación no depende únicamente de gestiones diplomáticas, sino también del levantamiento del bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos y del cese de las amenazas contra su territorio.

Las autoridades iraníes consideran ilegales las restricciones estadounidenses sobre sus puertos y embarcaciones y afirman que cualquier tránsito seguro por Ormuz debe coordinarse con sus fuerzas armadas.

La tensión en el estrecho aumentó tras los ataques lanzados el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, a los cuales Teherán respondió con operaciones militares contra objetivos estadounidenses e israelíes en la región.

Desde entonces, Ormuz ocupa un lugar central en las disputas entre ambas partes debido a su importancia estratégica para el comercio internacional y el transporte de hidrocarburos.

Teherán insiste en que permitirá el paso seguro de embarcaciones consideradas no hostiles, mientras mantiene restricciones sobre navíos vinculados con países que identifica como participantes en las acciones militares contra Irán.

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