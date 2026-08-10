Declaran desastre nacional en Colombia por sismo, ya hay 71 muertos
Así trascendió después de una reunión del Comité Nacional para el Manejo de Desastres, durante la cual el presidente, Abelardo de la Espriella, ordenó a los miembros de su gabinete coordinar las estrategias a ejecutar en las zonas con mayores daños.
Se conoció asimismo que el gobernante se dirigirá a Pereira, el ministro del Interior Rodrigo Lara para el Eje Cafetero, los ministros de Salud y Defensa para Chocó y la titular del Transporte, Elsa Noguera, permanecerá en Cali.
De acuerdo con la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), ascienden hasta el momento a 71 los fallecidos: 40 en Risaralda, 27 en Valle del Cauca y cuatro en Chocó. De ellas, 29 corresponden a ciudades capitales.
Apuntó la organización que Pereira, Cali, Manizales, Quibdó y Armenia concentran las situaciones más críticas entre las capitales, con personas fallecidas, heridas y atrapadas, colapsos estructurales y afectaciones en infraestructura hospitalaria, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte.
Por otra parte, la Policía de Tránsito informó sobre cierres totales y pasos restringidos en diferentes corredores viales de Caldas, Tolima, Quindío y Valle del Cauca.
La declaratoria de desastre nacional permitirá fortalecer la movilización y coordinación de capacidades institucionales para atender la emergencia.