SEC respalda avances en la lucha contra el comercio ilícito y valora reactivación del Consejo Interinstitucional

Santo Domingo, 9 de octubre de 2026. – La Sociedad de Empresas de Combustibles y Derivados (SEC) manifestó su apoyo a las acciones encaminadas a prevenir y enfrentar el comercio ilícito y valoró la reactivación del Consejo Interinstitucional Público-Privado de Prevención del Comercio Ilícito como un mecanismo clave para coordinar la respuesta del Estado y del sector productivo.

El encuentro fue encabezado por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón. En la sesión se examinaron propuestas para reforzar la prevención, la fiscalización y la persecución de estas prácticas, entre ellas una mayor articulación del Código Penal con las normas sobre lavado de activos y extinción de dominio, a fin de actuar tanto sobre los productos ilícitos como sobre las estructuras económicas que los sostienen.

El presidente de SEC, Demetrio Almonte, reconoció los esfuerzos de las autoridades y subrayó la conveniencia de mantener reuniones periódicas del Consejo para dar continuidad a las medidas acordadas y mejorar el intercambio de información entre las instituciones públicas y los sectores afectados. Almonte participó en el encuentro junto a Daniela Collado, directora ejecutiva de SEC.

“Desde SEC reconocemos los avances expuestos y el trabajo realizado por las autoridades. La reanudación de las sesiones del Consejo permite sostener una agenda conjunta, dar seguimiento a las acciones contra el comercio ilícito y fortalecer la coordinación entre el sector público y el privado”, expresó Almonte.

En lo relativo al mercado de combustibles, SEC planteó la necesidad de robustecer los controles de trazabilidad y los procedimientos para la disposición final de los productos incautados o decomisados, según corresponda, de forma que no puedan retornar a los circuitos de comercialización.

La organización señaló que estas actividades afectan al sector formal, distorsionan la competencia y reducen la recaudación fiscal, además de exponer a los consumidores a riesgos relacionados con la calidad y la seguridad de los productos. Por ello, consideró indispensable combinar labores de prevención, control, intercambio de información y aplicación efectiva de la ley.

SEC también valoró las iniciativas orientadas a fortalecer la Mesa Operativa para el Combate del Comercio Ilícito y la Competencia Desleal, así como la coordinación entre el Ministerio Público, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y las demás entidades competentes. La participación del sector privado, agregó, puede contribuir con información sobre los productos y las modalidades irregulares que afectan cada mercado.

Finalmente, la entidad reiteró su disposición de colaborar con las autoridades para promover un mercado de combustibles seguro, transparente y competitivo, en el que prevalezcan el cumplimiento regulatorio y condiciones equitativas para todos los participantes.

Sobre SEC

La Sociedad de Empresas de Combustibles y Derivados (SEC) es una organización empresarial integrada por compañías nacionales y multinacionales que participan en la distribución y comercialización de combustibles en la República Dominicana. La entidad promueve el desarrollo sostenible y responsable de la industria de los hidrocarburos, las mejores prácticas operacionales, la seguridad, la transparencia, el cumplimiento de la normativa y la competencia leal en el mercado.

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