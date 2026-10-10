Sánchez Roa: “Derogación del Decreto arrocero 693-24 desnuda su fracaso»

La reciente derogación del Decreto 693-24, mediante la pieza 635-26, dejó al descubierto la falta de visión, la improvisación del Gobierno ante los desafíos del DR-CAFTA y el oído sordo ante la advertencia que se le hizo, afirmó Adriano Sánchez Roa, secretario agropecuario del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

“El gobierno quiso ignorar el alcance constitucional del DR-CAFTA y, tras haber abandonado en el 2020 el plan de competitividad de Danilo, y se cruzaron de brazos esperando la hora de la verdad”, dijo el exadministrador del Banco Agrícola.

Agregó que, “En diciembre de 2024 le advertimos al gobierno esa disposición no suplantaba un acuerdo integral de competitividad de naciones y, lamentablemente, llegaron los reclamos formales de Estados Unidos para garantizar el acceso de su cereal al mercado dominicano”

Sánchez Roa dijo que la derogación del decreto confirma que la solución no era un parche normativo, sino la preparación estructural del productor local para un mercado abierto, porque ante el problema del arroz urge un plan urgente de competitividad, costos y tecnificación.

El dirigente peledeísta sostuvo que la medida fue desde el principio una “chapucería propagandística” que ignoró el alcance constitucional del tratado internacional y pretendió sustituir sin éxito la política arrocera estatal.

“El tiempo nos está dando la razón: un decreto no podía sustituir una política de Estado para el arroz. Se necesitaba inversión, tecnología, semillas mejoradas, infraestructura de riego, mecanización, reducción de costos y aumento de los rendimientos. Eso era lo que había que fortalecer”, enfatizó.

El dirigente agropecuario recalcó que la gestión gubernamental cometió el error de abandonar el programa de transformación y competitividad arrocera impulsado durante la gestión del expresidente Danilo Medina, el cual establecía metas concretas de productividad antes de la plena liberalización comercial.

Propuesta: Comisión Nacional Arrocera Ampliada

Ante el nuevo escenario comercial, Sánchez Roa demandó al Poder Ejecutivo convocar de inmediato a una Comisión Nacional Arrocera Ampliada, que integre a los representantes de quienes producen, los gremios agropecuarios, universidades y especialistas en comercio internacional.

Esta mesa de trabajo tendría la tarea urgente de diseñar un Programa Nacional de Competitividad Arrocera enfocado en metas verificables de innovación tecnológica, financiamiento, semillas de alto rendimiento y reducción de costos de producción.

“Lo que está en juego no es solamente el precio de una libra de arroz; está en juego la soberanía y la seguridad alimentaria de la República Dominicana bajo las nuevas reglas del comercio internacional. El arroz no es una coyuntura comercial, es un asunto estratégico de Estado”, concluyó el exsenador.

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