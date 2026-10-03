San Lázaro en ruta inmaculada 4-0 con victoria ante Huellas

SANTO DOMINGO, RD.- El club San Lázaro elevó a 4-0 su ruta inmaculada con la victoria obtenida este viernes 89-78 sobre Huellas del Siglo, en el cierre en la sexta fecha de la fase intergrupos en la serie regular del 50 Torneo de Baloncesto Superior (TBS Distrito 2026).

Los lazareños (4-0), y ocho puntos acumulados, ganaron por cuarta vez consecutiva, y del último lugar -en que estaba previo al partido- pasó a ocupar el primero del grupo A, por encima del Mauricio Báez (3-2), que está en segundo también con ocho puntos, y están empatados en el tercer peldaño El Millón y Bameso, ambos con foja de 2-3, y siete tantos.

En el liderato del grupo B está el club Los Prados con su récord invicto de 5-0 (10 puntos), y se afianzan por encima del club Rafael Barias (3-2), en la segunda posición con siete puntos, Huellas del Siglo (1-4) y San Carlos (0-6), los dos con seis tantos.

El sistema de competencia del 50 TBS Distrito 2026 para definir las posiciones se rige por puntos, otorgando dos por cada victoria y uno por derrota, y cero por confiscación.

Gerald Abreu fue el máximo anotador de San Lázaro con 21 puntos, con el respaldo del refuerzo debutante Luis Martínez, de la provincia de Santo Domingo, quien logró 16 tantos, cinco rebotes y cinco asistencias, el refuerzo azuano Diego Colón 13, Joensy Rivera y Anderson Mirambeaux marcaron 12 unidades cada uno más siete y cinco captura de balón.

Por Huellas, el refuerzo romanense Yeison Colomé anotó 21 puntos, el refuerzo estadounidense Marvin Smith tuvo un doble-doble de 20 tantos y 10 rebotes y Leandro Cabrera aportó ocho dígitos y 11 pelotas atrapadas.

La justa distrital celebra sus “Bodas de Oro”, la cual está dedicada a la Empresa Seaboard “Energía Limpia” y tiene en opción a la Copa BanReservas.

El choque se disputó en la moderna Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El torneo es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside Edwin Castillo (Tatico); el Comité Organizador lo encabeza el licenciado Andrés Bautista, ministro Administrativo de la Presidencia; y Nelson Ramírez, es el Comisionado.

Primera mitad

El combinado de Jobo se impuso en el medio tiempo de seis puntos, 46-40, luego de un primer cuarto a su favor de ocho tantos, 29-21, y Huellas se recuperó en el segundo, 19-17.

La ofensiva lazareña la lideró en esa parte Diego Colón y Gerald Abreu con 11 puntos cada uno, Joensy Rivera nueve y Anderson Mirambeaux coló ocho unidades.

Por el equipo de Cristo Rey, el importado Marvin Smith 14 tantos y cinco rebotes, Yeison Colomé 10 y Luis Del Orbe seis y ocho balones capturados.

Juegos del fin de semana

El 50 TBS Distrito 2026 seguirá este fin de semana con la séptima y octava fecha de la fase intergrupos, en el que se cruzan los equipos de los grupos A y B.

El sábado 3, a las 5:00 de la tarde, será el enfrentamiento entre San Carlos versus El Millón, y a las 7:00 de la noche, Mauricio Báez chocará con el Rafael Barias.

El domingo 4, abrirán las acciones San Lázaro y Los Prados, a las 4:00 de la tarde, y el cierre estará a cargo de Bameso vs Huellas del Siglo, a las 6:00 pm.

PIE DE FOTO

Gerald Abreu, del club San Lázaro, en una acción ofensiva ante el defensa de Huellas del Siglo, Marvin Smith.

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