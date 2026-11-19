SANTIAGO (Lidom.com).— Las Águilas Cibaeñas anunciaron este miércoles la contratación del venezolano Francisco Cervelli como su nuevo dirigente para lo que resta de la temporada 2026-27 de la Liga Dominicana (LIDOM).

Cervelli, nacido en Valencia, el 6 de marzo de 1986, tiene 40 años y se convertirá en el segundo venezolano en dirigir a las Águilas, después de Omar López, quien estuvo al frente del equipo durante la temporada 2019-20. También será el dirigente número 46 en la historia de la franquicia, desde su 1951.

El venezolano será el octavo dirigente de esa nacionalidad en la historia de la LIDOM. La lista incluye a Luis Dorante, con Toros del Este y Gigantes del Cibao; José Alguacil, con las Estrellas Orientales; Miguel Cairo, con los Gigantes; Carlos Subero, con los Toros; Ramón Fernández y Luis Sojo, con los Tigres del Licey, y Dalmrol Finol, con las Estrellas.

La contratación de Cervelli representa una apuesta de la organización por su experiencia en las Grandes Ligas y su reciente desempeño como dirigente de la selección de Italia en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026, donde condujo al conjunto europeo hasta las semifinales por primera vez en su historia.

Italia terminó invicta la primera ronda con cuatro victorias, incluida una destacada victoria frente a Estados Unidos, y posteriormente derrotó a Puerto Rico en los cuartos de final. Su participación concluyó con marca de 5-1, tras caer 4-2 ante Venezuela, selección que finalmente conquistó el campeonato.

Antes de esa actuación, Cervelli había llevado a Italia a la final del Campeonato Europeo de 2025. Su vínculo con el béisbol italiano también tiene raíces familiares, pues es hijo de padre italiano y representó a ese país como jugador en los Clásicos Mundiales de 2009 y 2017.

Como jugador, Cervelli disputó 13 temporadas en las Grandes Ligas con los Yankees de Nueva York, Piratas de Pittsburgh, Bravos de Atlanta y Marlins de Miami. Debutó el 18 de septiembre de 2008 con los Yankees y formó parte del equipo que conquistó la Serie Mundial de 2009.

En 730 partidos de las Mayores, acumuló 605 imparables, 41 cuadrangulares y 275 carreras impulsadas, con promedio de bateo de .268 y porcentaje de embasarse de .358.

Su experiencia como receptor, posición en la que desarrolló gran parte de su carrera, le permitió adquirir conocimientos sobre el manejo del cuerpo de lanzadores, la estrategia defensiva y la comunicación dentro del terreno, aspectos que ahora forman parte de su transición a la dirección técnica.

Las Águilas, que cuentan con 22 campeonatos nacionales y seis títulos de la Serie del Caribe, buscan fortalecer su conducción en una temporada de alta exigencia competitiva, con el objetivo de mantenerse en la lucha por la clasificación y alcanzar una nueva corona del béisbol dominicano.

Visited 3 times, 3 visit(s) today