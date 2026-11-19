Ángel Ortiz deja en el terreno a las Águilas con jonrón en el noveno

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SANTO DOMINGO (Lidom.com). — Ángel Ortiz conectó un jonrón de dos carreras en la novena entrada para que los Tigres del Licey dejaran en el terreno el miércoles 5-4 a las Águilas Cibaeñas, en la continuación del campeonato de béisbol invernal dominicano número 73.

Ortiz, de 24 años y oriundo de Constanza, castigó una recta de cuatro costuras de Jonathan Aro con cuenta de 1-2 y un out, con un compañero en circulación, para conectar su primer cuadrangular de la temporada y darle la victoria al Licey.

El batazo representó el primer triunfo por la vía del walk-off del Licey desde que Jurickson Profar lo consiguió ante los Leones del Escogido el 11 de noviembre de 2012.

También fue el primer cuadrangular para dejar en el terreno a las Águilas desde el conectado por Israel Alcántara ante Joaquín Benoit, el 12 de noviembre de 2001, en Santo Domingo.

Randy Vásquez, dominó durante cinco entradas, en las que permitió un hit y ponchó a cinco bateadores. Adonis Medina trabajó cuatro episodios, con tres imparables permitidos, dos boletos y cinco ponches.

Jonathan Aro (2-1) cargó con la derrota tras sacar un out en el noveno capítulo, permitir un hit, dos carreras limpias y un boleto, además de conceder el cuadrangular decisivo. J.C. Mejía (1-0) se acreditó la victoria al lanzar la novena entrada, en la que permitió un hit y otorgó una transferencia.

Por las Águilas; Mason McCoy de 5-2, doble (2), anotada; Raynel Delgado de 4-2, doble (2) remolcada; Víctor Robles de 4-2, anotada; J.C.Escarra de 4-1, jonrón (2) anotada, dos remolcadas.

Por los Tigres; Francisco Mejía de 3-2, tres remolcadas; Ángel Ortiz de 4-1, jonrón (1) anotada, dos remolcadas; Gustavo Núñez y Elier Hernández un hit cada uno.

Con el resultado, los Tigres igualaron a tres victorias la serie particular de esta temporada frente a las Águilas, mientras dominan 504-502 el enfrentamiento histórico entre ambas franquicias. Y frenaron un seguidilla de cuatro derrotas seguidas.

El Licey, que tiene marca de 15-11, se mantiene en el segundo lugar de la tabla, a 2.5 juegos de los Leones del Escogido (17-9).

Las Estrellas Orientales (14-12) ocupan el tercer puesto, a 1.5 juegos del liderato, con una racha de cuatro victorias consecutivas.

Los Gigantes del Cibao (12-13) están en la cuarta posición, a cinco juegos de la cima; los Toros del Este (10-16) marchan quintos, a 7.5, y las Águilas (9-16) ocupan el último puesto, a ocho juegos.

La liga tendrá jornada libre el jueves. El viernes, los Tigres viajarán a La Romana para enfrentar a los Toros del Este a partir de las 7:30 de la noche.

Su próximo compromiso contra las Águilas será el 3 de diciembre en Santo Domingo.

El campeonato 2026-27 está dedicado a la memoria de Héctor José Rizek Llabaly y se disputa por la Copa Banreservas.

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