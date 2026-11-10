Promueven preparación del sector turístico ante fenómenos atmosféricos

Santo Domingo. -El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) realizaron el seminario «Construyendo la Resiliencia Turística: Lecciones de Japón y el Caribe», dirigido a promover la preparación del sector turístico dominicano ante fenómenos naturales y otras situaciones de emergencia.

La actividad, celebrada en el auditorio del Edificio Corporativo Institucional del INFOTEP, contó con la participación del experto japonés Masato Takamatsu, quien abordó la prevención de desastres, la gestión de crisis y la recuperación de destinos turísticos.

También destacó la importancia de contar con planes de contingencia, personal capacitado y coordinación entre los sectores público y privado.

«La resiliencia turística requiere una visión integral de la gestión de riesgos, que incluya sistemas de prevención, planes de manejo de crisis, capacitación de los colaboradores y coordinación entre las instituciones públicas y privadas», expresó Takamatsu.

La directora general del INFOTEP, Maira Morla Pineda, afirmó que la preparación del talento humano es fundamental para proteger los empleos, las familias y las comunidades que dependen del turismo.

«Desde el INFOTEP creemos firmemente que la resiliencia comienza con las personas. Un destino turístico está mejor preparado cuando su gente está capacitada para prevenir, para actuar con serenidad en la emergencia y para reconstruir con rapidez», manifestó.

Yira Vermenton, directora de Iniciativas Turísticas Provinciales del Viceministerio de Gestión de Destinos del Ministerio de Turismo, consideró necesario que el país prepare a sus ciudadanos e instituciones para enfrentar situaciones imprevistas que puedan afectar la actividad turística.

«Creo que todos los que estamos aquí el día de hoy tenemos que hacernos eco de todas las enseñanzas que recibamos, porque la República Dominicana necesita personas que estén preparadas para lo impensable», expresó.

En tanto, Kota Sakaguchi, representante residente de JICA, destacó los más de 30 años de cooperación de ese organismo con República Dominicana y su interés en impulsar iniciativas de capacitación y turismo comunitario sostenible.

Takamatsu es graduado de la Universidad de Tokio y ha desarrollado una trayectoria especializada en prevención de desastres y recuperación turística, con aportes a la elaboración de planes de gestión de crisis en Japón.

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