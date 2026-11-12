Arbaje Tours celebra 40 años de historia, legado familiar y evolución en el turismo dominicano

Fundada por Armando Cuello y Linette Arbaje, la empresa conmemoró cuatro décadas de trayectoria marcadas por su capacidad de adaptación a los cambios de la industria turística, la especialización de sus servicios y la incorporación de una nueva generación al proyecto familiar.

Santo Domingo. Hay historias empresariales que se cuentan a través de sus logros y otras cuyo verdadero valor reside en las personas que las han hecho posibles. La de Arbaje Tours reúne ambas dimensiones, reflejadas en un encuentro celebrado en el hotel Hyatt Centric, donde personalidades de la industria turística, representantes de los sectores económico y gubernamental, miembros del cuerpo diplomático, aliados estratégicos, clientes, colaboradores, familiares y amigos se dieron cita para conmemorar cuatro décadas de experiencias compartidas.

Fundada en agosto de 1986 por Armando Cuello y Linette Arbaje, la compañía nació de una apuesta emprendedora que, con el paso del tiempo, evolucionó hacia una propuesta especializada en turismo de reuniones, incentivos, congresos, eventos y viajes de lujo.

La ceremonia inició con la bendición del padre Gustavo Carles, seguida de las palabras centrales de Armando Cuello, quien recordó los primeros años del negocio, su apuesta por la promoción del turismo dominicano y las decisiones que marcaron su crecimiento.

“En aquel escenario, Linette y yo identificamos una oportunidad, y nos arriesgamos”, recordó el fundador, al evocar los comienzos de Arbaje Tours en una etapa de expansión de la actividad turística nacional.

Cuello también expresó su agradecimiento a Dios, a su familia y a quienes han acompañado a la compañía a lo largo de los años, destacando la satisfacción de ver cómo el proyecto iniciado junto a su esposa continúa creciendo con la participación de sus hijos.

“Llegar a estos 40 años representa mucho más que aplaudir la permanencia de una empresa. Es mirar atrás y recordar a tantas personas que han confiado en nosotros, que nos han acompañado en los momentos buenos y también en los difíciles. Hoy sentimos una enorme gratitud y la satisfacción de ver que lo que comenzamos hace cuatro décadas continúa creciendo con nuestra familia”, expresó.

El legado familiar y las nuevas oportunidades

La evolución de Arbaje Tours también estuvo presente en las intervenciones de Jennifer, Estefany y José Armando Cuello Arbaje, quienes compartieron su visión sobre la especialización de los servicios y la continuidad del proyecto familiar.

Jennifer Cuello Arbaje destacó el potencial del turismo de reuniones, incentivos, congresos y eventos (MICE), especialmente los viajes de incentivo como una herramienta de reconocimiento y motivación en el ámbito empresarial.

“Un viaje de incentivo no es simplemente un premio ni unas vacaciones pagadas. Es una oportunidad para estimular resultados, fortalecer el compromiso, fomentar el trabajo en equipo y reconocer a quienes contribuyen al crecimiento de una organización”, expresó.

Estefany Cuello Arbaje, por su parte, abordó la creciente importancia de la personalización en el turismo de lujo, donde las preferencias individuales adquieren un papel decisivo en el diseño de cada viaje.

“El verdadero lujo no siempre está en un hotel de cinco estrellas ni en el destino más exclusivo del mundo, sino en sentir que cada detalle fue pensado para ti”, señaló.

José Armando Cuello Arbaje centró su intervención en el relevo generacional y el significado de continuar el camino emprendido por sus padres.

“Lo que permanece son los valores que nos guían, la confianza construida y las relaciones cultivadas a lo largo de los años”, afirmó.

Linette Arbaje compartió los aprendizajes de cuatro décadas de emprendimiento junto a su esposo, especialmente la experiencia de trabajar en familia y aprender a respetar el espacio de cada uno.

“Construir una empresa familiar nos ha enseñado que, además de compartir sueños y responsabilidades, es fundamental respetar y valorar el espacio de cada uno. La honestidad, la transparencia y el compromiso con las personas son valores que deben permanecer, incluso cuando llegan nuevas generaciones”, expresó.

La cofundadora también se refirió a las iniciativas sociales impulsadas junto a Armando Cuello, entre ellas mejoras de caminos vecinales, iluminación, apoyo a viviendas y otras acciones solidarias en localidades como Las Yayitas, en la provincia de Peravia. Destacó la satisfacción de contribuir al bienestar de las familias mediante proyectos orientados a atender necesidades concretas de estas comunidades.

Un encuentro entre pasado y futuro

Los invitados pudieron acercarse a la historia de Arbaje Tours a través de una galería de recuerdos, un túnel del tiempo y la proyección de un audiovisual conmemorativo que reunió momentos emblemáticos de sus 40 años. El programa culminó con un brindis de honor, seguido de un cóctel en el que los asistentes compartieron anécdotas y experiencias.

Con la mirada puesta en el futuro, Arbaje Tours & MICE busca fortalecer su oferta de turismo MICE y viajes de lujo, así como contribuir al posicionamiento de Santo Domingo como destino para congresos, convenciones y encuentros internacionales.

Más allá de los logros alcanzados en cuatro décadas dedicadas a conectar personas con destinos alrededor del mundo, el aniversario de Arbaje Tours & MICE fue un homenaje a quienes han hecho posible recorrer ese camino.

Estefany Cuello Arbaje, Linette Arbaje, Armando Cuello, Jennifer Cuello Arbaje y José Armando Cuello Arbaje

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