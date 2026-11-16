Bávaro–Punta Cana, República Dominicana.- El Museo Abreu celebrará su quinto aniversario el martes 17 de noviembre de 2026, a las 11:00 de la mañana, con el vernissage de “Ecce Homo”, una exposición individual de Oscar Abreu que ocupará sus cuatro salas principales. La jornada marcará también el inicio de las visitas a la muestra y de los recorridos por la institución.

Ubicado en la entrada del residencial Wilkin, junto al residencial Bávaro–Punta Cana, el museo desarrollará una agenda que continuará el 23 de noviembre con una conferencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Posteriormente, el 22 de diciembre, celebrará un encuentro de cierre de año dedicado a la presentación de la edición física para coleccionistas de “Fundamentos del Psico-Expresionismo”.

“Ecce Homo”: memoria, materia e identidad

“Ecce Homo” reunirá pintura, escultura, dibujo e instalaciones en una propuesta curatorial que examina cómo las experiencias dejan huellas en la memoria e intervienen en la construcción de la identidad.

Las capas de materia, las rasgaduras, las retículas y la fragmentación de la figura humana articulan esta investigación. Cada superposición, raspado e intervención conserva las huellas de una imagen en transformación, mientras que el proceso de elaboración permanece visible y forma parte del significado de las piezas.

Los recorridos permitirán al visitante acercarse a las obras y reconocer las decisiones de composición, materia y color que sustentan el Psico-Expresionismo, corriente que Abreu comenzó a desarrollar en Chicago en 1994. Con esta iniciativa, el museo amplía su oferta cultural para la comunidad y quienes visitan la región.

Conferencia y presentación digital en la UASD

El lunes 23 de noviembre de 2026, a las 10:00 de la mañana, Oscar Abreu ofrecerá la conferencia “Fundamentos del Psico-Expresionismo” en el Salón de Orientación de la Biblioteca Pedro Mir, en la Ciudad Universitaria de la UASD, en Santo Domingo. La entrada será libre y gratuita.

“Los materiales que utilizo se convierten en una extensión de mi vida emocional, mis sentimientos y mis ideas”, expresa el artista. Esta relación entre experiencia y creación guiará su intervención, dedicada al origen y la evolución de su propuesta artística durante más de tres décadas.

Abreu explicará cómo las vivencias personales se traducen en decisiones pictóricas y abordará el concepto de “configuración-lenguaje”, con el que describe la articulación de signos, gestos y texturas en su obra.

Durante la actividad también presentará la versión digital de “Fundamentos del Psico-Expresionismo”, disponible para consulta en www.oscarabreu.com. La jornada concluirá con un espacio de preguntas y respuestas.

22 de diciembre: edición para coleccionistas y cierre de año

El martes 22 de diciembre de 2026, a las 7:00 de la noche, el Museo Abreu celebrará un encuentro de cierre de año en el marco de “Ecce Homo”. El acto tendrá como eje la presentación de la edición física para coleccionistas de “Fundamentos del Psico-Expresionismo”. La actividad estará abierta al público mediante reservación previa al teléfono 809-840-9588.

La publicación desarrolla las bases del pensamiento artístico de Abreu y las relaciones entre experiencia, memoria y lenguaje pictórico presentes en su producción. Su presentación permitirá establecer un vínculo entre los conceptos expuestos en el libro y las pinturas, esculturas e instalaciones de la exposición, acercando al público tanto a las obras como a las ideas que orientan su creación.

Esta celebración dará continuidad a la conmemoración del quinto aniversario y a la labor del Museo Abreu como espacio de exhibición, reflexión e intercambio cultural.

Sobre Oscar Abreu

Oscar Abreu, originario de San Juan de la Maguana, es pintor, escultor, gestor cultural y creador del Psico-Expresionismo. Ha realizado exposiciones individuales en la República Dominicana y Estados Unidos. Es fundador del Museo Abreu y de la plataforma ARTFORO, autor de “Fundamentos del Psico-Expresionismo” y “Ecce Homo”, e impulsor del proyecto editorial «Top 100 Artists: ART GABANGI 2026».

Patrocinios y colaboración institucional

Esta programación cuenta con el patrocinio de Karim Abu Naba’a y su proyecto político “Mi Visión 2028”, del coleccionista austriaco Thomas Rehberger, de Abreu Fine Art y de la revista GG Magazine.

La conferencia en la UASD cuenta con la coordinación del maestro Juan Elías Rodríguez Morel, presidente de la Asociación de Profesores de la Facultad de Artes (ASFA), y la colaboración de Café Creativo, el Instituto de Investigación de Artes y la Escuela de Artes Plásticas de la Facultad de Artes.

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