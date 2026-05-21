Planeta Alofoke a punto de irse a pique

Por Johnny Arrendel

Planeta Alofoke está al borde del “decule”, y la lección es tan antigua como el propio espectáculo:

quien confunde novedad con consolidación, termina pagando la factura de la sobreexposición.

Lanzar una segunda temporada sin haber verificado que Casa de Alofoke 1 y 2 trascendieron el mero efecto sorpresa es un riesgo extremo.

El formato —el clásico encierro de reality— lleva décadas rodando por las parrillas del mundo.

Lo único distinto aquí fue el canal: redes sociales, personajes ya fogueados en Instagram, TikTok y YouTube, y la cercanía del celular.

La proyección inicial fue arrolladora, sí; pero el público digital es el más voraz y el que más rápido se cansa.

El gran enemigo de todo contenido electrónico, sea cine, televisión tradicional o streaming de última generación, es el mismo: el público lo aprende.

Una vez descifrado el truco, la magia se evapora. Lo que ayer parecía revolucionario, hoy se siente repetido. Y lo que hoy se siente repetido, mañana se vuelve irrelevante.

Santiago Matías ha demostrado ser un innovador audaz, un creador capaz de leer el pulso popular como pocos.

Pero la verdadera maestría no está solo en lanzar, sino en saber cuándo y cómo volver a lanzar.

La historia del entretenimiento está llena de fenómenos que brillaron un verano y desaparecieron al siguiente porque creyeron que el impacto inicial era amor eterno.

Ojalá esta vez el talento de Matías se acompañe de la sabiduría del estratega: medir, consolidar y luego escalar.

Porque en el mundo del espectáculo dominicano —y del espectáculo global— no basta con ser el primero en llegar.

Hay que ser el que permanece cuando la novedad ya no es noticia.

Que el “decule” se quede en amenaza y no en sentencia.

El público premiará al que entienda que, en la era digital, la verdadera innovación no es solo sorprender, sino seguir sorprendiendo cuando ya creen conocerte. #PlanetaAlofoke

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