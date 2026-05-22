Economista afirma entorno global complejo redefine gestión estratégica de riesgos en la banca

Santo Domingo, Rep. Dom.- La volatilidad de los mercados internacionales, las tensiones geopolíticas, los riesgos climáticos y los desafíos tecnológicos están redefiniendo la gestión estratégica de riesgos en la banca y elevando la importancia de fortalecer la resiliencia financiera y las capacidades de respuesta institucional, afirmó el doctor en economía Raúl E. Hernández Báez, como parte de su conferencia magistral en el Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos (CLAIN 2026).

Durante su exposición en el evento organizado por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), Hernández señaló que la volatilidad continuará siendo uno de los principales elementos que caracterizarán el escenario económico global, particularmente ante el impacto de los conflictos en Medio Oriente, las presiones sobre los costos energéticos, las interrupciones logísticas y los riesgos asociados a ciberseguridad y tecnologías de inteligencia artificial.

En ese sentido, consideró que la región enfrentará un entorno de crecimiento moderado, mayores desafíos inflacionarios y presiones fiscales, en un contexto donde las instituciones financieras deberán continuar fortaleciendo sus modelos de resiliencia y gestión integral de riesgos.

“América Latina puede encontrar oportunidades estratégicas en medio del contexto global actual, particularmente a través del fortalecimiento del comercio regional, la integración económica y las dinámicas de “friendshoring” impulsadas por Estados Unidos para reducir dependencias globales en cadenas de suministro”, expresó Hernández.

El también Managing Partner de CIEF Consulting y del Instituto de Finanzas de Santo Domingo resaltó la importancia de profundizar las pruebas de estrés, desarrollar simulaciones de escenarios extraordinarios y recalibrar modelos de riesgo que permitan responder con mayor capacidad de anticipación ante escenarios complejos o eventos de volatilidad internacional.

“El sistema financiero opera actualmente en un entorno global marcado por incertidumbre económica, conflictos internacionales, presiones inflacionarias, transformación tecnológica y creciente exposición a riesgos macrofinancieros y geopolíticos”, expuso, tras agregar que el gran reto de la banca en 2026 no es un problema comercial, es un desafío estratégico de gestión de riesgos.

Al analizar el impacto de estos factores sobre los mercados internacionales y las economías emergentes, el especialista destacó la relevancia de fortalecer la coordinación entre los sectores público y privado, preservar la confianza de los inversionistas y continuar impulsando mecanismos que favorezcan la estabilidad y competitividad del sistema financiero.

Ante este contexto, la presidenta ejecutiva de la ABA, Rosanna Ruiz, valoró la visión expuesta por Hernández y afirmó que la banca múltiple dominicana enfrenta este entorno global complejo con indicadores robustos de solvencia, adecuada calidad de activos y niveles de capitalización fortalecidos, elementos que contribuyen a preservar la estabilidad y resiliencia del sistema financiero.

La conferencia del economista Raúl Hernández formó parte de la agenda académica del Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos (CLAIN 2026), que durante dos días reunió en Santo Domingo a más de 300 expertos internacionales, autoridades regulatorias y representantes del sistema financiero latinoamericano.

Visited 15 times, 9 visit(s) today