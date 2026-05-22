Asambleísta Valdez aventaja al dominicano Reynoso en el Distrito 7 de Brooklyn para el Congreso

NUEVA YORK.- La asambleísta estatal de ascendencia mexicana Claire Valdez aventaja al dominicano y presidente del condado de Brooklyn Antonio Reynoso, entre los aspirantes del distrito congresual 7, según una nueva encuesta de Emerson College Polling.

Valdez, quien es respaldada por el alcalde Zohran Mandani y su estructura política, así como por el senador y ex candidato a la presidencia de EE. UU, Bernie Sanders, además, por poderosos sindicatos y varios senadores y asambleístas estatales, aparece al frente con 23%.

Mientras que Reynoso tiene un 21 %, y es respaldado en gran medida por la clase política tradicional: la fiscal general del Estado, Letitia James; el defensor del pueblo, Jumaane D. Williams; la actual congresista Nydia Velázquez; algunos senadores y asambleístas estatales y el Partido Familias Trabajadoras, entre otros.

En tercera posición, con un 13%, aparece Julie Won, de ascendencia asiática, respaldada por una coalición de líderes progresistas, organizaciones AAPI (asiático-americanos e isleños del Pacífico) y grupos que apoyan a las madres en la política, como Vote Mama PAC, Vote Run Lead Action, Tri-State Maxed-Out Womens PAC, Asian American Action Fund, y Korean Americans for Organizing Fund (KAFO).

La encuesta revela que el 43 % aún no ha decidido su voto de cara a las primarias de junio.

“Existe una clara división generacional. Los menores de 40 años apoyan a Valdez sobre Reynoso, con un 33 % frente a un 15 %. Los votantes entre 40 y 49 años están divididos, con un 23 % para Valdez y un 22 % para Reynoso”, declaró Spencer Kimball, director ejecutivo de Emerson College Polling.

“Los votantes mayores de 50 años se inclinan por Reynoso sobre Valdez, con un 27 % frente a un 13 %”.

Los hombres se decantan por Valdez frente a Reynoso, con un 29 % frente a un 22 %, mientras que el 18 % apoya a Won. Las mujeres están divididas: el 20 % apoya a Reynoso, el 18 % a Valdez y el 9 % a Won. La mayoría de las mujeres, un 53 %, están indecisas, en comparación con el 30 % de los hombres.

El Distrito 7 es una de las zonas más multiculturales y de mayor tradición inmigrante en NYC, compuesto por los sectores de Sunset Park, Windsor Terrace, Greenwood Heights y South Park Slope.

Se extiende a lo largo de la zona costera de Brooklyn y Queens, en un área tan liberal que en el ámbito político neoyorquino se ha llegado a conocer como el «Corredor Comunista».

En el último censo tenía 120 mil habitantes, de los cuales el 76,1 % son ciudadanos estadounidenses.

Las tres principales etnias y grupos raciales en el Distrito son: blancos (no hispanos) con aproximadamente un 36,5 %, hispanos o latinos con un 35,9 % y asiáticos con un 12,8 %. El 50,6 % son hombres y el 49,4 % son mujeres.

La encuesta reveló un alto índice de aprobación del alcalde Mandani entre los votantes de las primarias demócratas. Su aprobación laboral se situó en un 78 % en el Distrito 7. La mayoría de los votantes afirmaron sentirse «muy seguros» en su vecindario.

En el estado de NY hay 26 asientos en el Congreso y 435 en total en EE. UU. En esta ciudad hay muchos escaños demócratas que se decidirán en las elecciones primarias del próximo 23 de junio.

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