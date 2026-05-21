CARD celebra protesta en apoyo a jueces y servidores judiciales y propone comisión para superar crisis del Poder Judicial

Santo Domingo, República Dominicana, jueves 21 de mayo de 2026. – El Colegio de Abogados de la República Dominicana, encabezado por su presidente, Trajano Potentini, realizó una protesta en respaldo al paro convocado por jueces y servidores judiciales dominicanos, en reclamo de una justicia digna, independiente, eficiente y respetuosa de los derechos de quienes sostienen diariamente el funcionamiento del sistema judicial.

Durante la manifestación, el CARD expresó su solidaridad con los magistrados, jueces, servidores judiciales y demás actores del sistema que han levantado su voz ante las dificultades institucionales, laborales y estructurales que afectan al Poder Judicial dominicano.

El dirigente gremial, sostuvo que la crisis actual no puede ser ignorada ni minimizada, ya que impacta directamente el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana en los tribunales. “Cuando los jueces y servidores judiciales se ven obligados a paralizar sus labores, es porque existe una situación profunda que debe ser atendida con responsabilidad, madurez institucional y voluntad real de solución”, expresó Potentini.

CARD propone Comisión Judicial para la solución de la crisis que afecta al Poder Judicial.

En ese sentido, el Colegio de Abogados propuso la creación de una comisión judicial de solución A la crisis, integrada por los cuatro miembros del Consejo del Poder Judicial representativos de las distintas instancias que componen la judicatura nacional, un representante de cada una de las asociaciones o entes asociativos de jueces, dos representantes de los jueces independientes que firmaron la convocatoria a paro y dos representantes de los servidores judiciales.

El CARD planteó que dicha comisión debe tener como objetivo abrir un espacio legítimo, plural y representativo para escuchar los reclamos, canalizar soluciones concretas y construir una salida institucional que devuelva estabilidad al Poder Judicial.

Asimismo, la entidad gremial consideró que el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, debe quedar excluido de la conducción de este proceso de solución, al entender que ya cumplió su período constitucional y debe concentrarse en preparar su salida ordenada del Poder Judicial.

De igual forma, el presidente del Colegio de Abogados aprovechó la protesta para solicitar al presidente de la República, Luis Abinader, que convoque con carácter prioritario al Consejo Nacional de la Magistratura, a los fines de evaluar y renovar la Suprema Corte de Justicia mediante el nombramiento de nuevos magistrados.

“El país necesita una Suprema Corte renovada, fortalecida y legitimada. La justicia dominicana no puede seguir atrapada en una crisis de dirección, de confianza y de representación. Convocar al Consejo Nacional de la Magistratura es una necesidad institucional urgente”, manifestó Potentini.

También el CARD abogó por seguridad social para los abogados, condiciones dignas y de respeto para el ejercicio profesional del derecho, además de un salario mínimo de 60 mil pesos para todos los togados que trabajan en el sector público.

Finalmente, el Colegio de Abogados de la República Dominicana, reafirmó su compromiso con la independencia judicial, la dignificación de la función jurisdiccional, el fortalecimiento institucional del Poder Judicial y la defensa del derecho de todos los ciudadanos a recibir una justicia pronta, imparcial, accesible y confiable.

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