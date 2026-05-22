Dominicanos NY esperan explicación sobre avión de Delta que se devolvió a RD por pasajeros afectados de salud

NUEVA YORK.- Dominicanos en esta ciudad esperan una explicación de las autoridades dominicanas sobre el vuelo 1822 de Delta con 192 connacionales que despegó el miércoles desde el Aeropuerto Internacional del Cibao con destino al JFK en Nueva York, y tras dos horas de vuelo, regresó a la República Dominicana debido a pasajeros con problemas de salud.

La distancia entre el aeropuerto ubicado en Santiago de los Caballeros y el JFK es de 2,373 kilómetros, con un tiempo de vuelo aproximado de 3 horas y 40 minutos. El Airbus A321 partió a las 2:45 p.m. y, a las 5:15 p.m., la tripulación declaró una emergencia como medida preventiva para brindar asistencia a los ocupantes.

Los dominicanos se preguntan por qué el avión regresó a RD con los pasajeros presentando síntomas de ansiedad, pánico y dificultad respiratoria leve horas después.

Doce de ellos fueron trasladados a centros de salud con síntomas respiratorios, Ocho fueron dados de alta posteriormente, mientras que cuatro fueron hospitalizados.

Ante esta alerta, el Aeropuerto Internacional del Cibao activó el protocolo de emergencia, permitiendo un aterrizaje seguro.

Equipos del Centro de Operaciones de Emergencia, el Viceministerio de Gestión de Riesgo y Salud Ambiental, la Dirección Provincial de Salud Santiago III, el Servicio Nacional de Salud, y otros organismos de socorro intervinieron.

Entre los dominicanos que exigen una explicación se encuentran Anthony del Orbe, Jesús Manuel Rivera, Altagracia de los Santos, María del Carmen Estevez, Manolo López, Wilfredo Lluberes, Francisco Rojas, Emilio Rosario, Danilo Liberato, Josefina de Marmolejos y César Ant. Brito, entre otros.

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