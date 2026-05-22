- Publicidad -
Dominicanos en ExteriorNew York

Dominicanos NY esperan explicación sobre avión de Delta que se devolvió a RD por pasajeros afectados de salud

Ramón Mercedes22 de mayo de 2026
1 1 minuto de lectura

NUEVA YORK.- Dominicanos en esta ciudad esperan una explicación de las autoridades dominicanas sobre el vuelo 1822 de Delta con 192 connacionales que despegó el miércoles desde el Aeropuerto Internacional del Cibao con destino al JFK en Nueva York, y tras dos horas de vuelo, regresó a la República Dominicana debido a pasajeros con problemas de salud.

La distancia entre el aeropuerto ubicado en Santiago de los Caballeros y el JFK es de 2,373 kilómetros, con un tiempo de vuelo aproximado de 3 horas y 40 minutos. El Airbus A321 partió a las 2:45 p.m. y, a las 5:15 p.m., la tripulación declaró una emergencia como medida preventiva para brindar asistencia a los ocupantes.

Los dominicanos se preguntan por qué el avión regresó a RD con los pasajeros presentando síntomas de ansiedad, pánico y dificultad respiratoria leve horas después.

Doce de ellos fueron trasladados a centros de salud con síntomas respiratorios, Ocho fueron dados de alta posteriormente, mientras que cuatro fueron hospitalizados.

Ante esta alerta, el Aeropuerto Internacional del Cibao activó el protocolo de emergencia, permitiendo un aterrizaje seguro.

Equipos del Centro de Operaciones de Emergencia, el Viceministerio de Gestión de Riesgo y Salud Ambiental, la Dirección Provincial de Salud Santiago III, el Servicio Nacional de Salud, y otros organismos de socorro intervinieron.

Entre los dominicanos que exigen una explicación se encuentran Anthony del Orbe, Jesús Manuel Rivera, Altagracia de los Santos, María del Carmen Estevez, Manolo López, Wilfredo Lluberes, Francisco Rojas, Emilio Rosario, Danilo Liberato, Josefina de Marmolejos y César Ant. Brito, entre otros.

Visited 1 times, 1 visit(s) today
- Publicidad -
Ramón Mercedes22 de mayo de 2026
1 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Torres presenta resolución proteger las familias del Bronx de tarifas engañosas al enviar dinero; dominicanos se beneficiarán

22 de mayo de 2026

45 millones de personas en EE. UU. viajarán este fin de semana por el Día de los Caídos; miles de dominicanos lo harán

22 de mayo de 2026

Ramfis inicia periplo por el exterior incluye circunscripciones 1 y 2 en EE. UU.

22 de mayo de 2026

Asambleísta Valdez aventaja al dominicano Reynoso en el Distrito 7 de Brooklyn para el Congreso

22 de mayo de 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!