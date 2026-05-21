Banreservas ofrece cóctel para fortalecer vínculos con la diáspora dominicana en España

La actividad se realiza en el marco de la segunda Feria Inmobiliaria Banreservas 2026 en Madrid, que se celebra este fin de semana

Madrid, España. – El Banco de Reservas realizó un cóctel de bienvenida para agentes inmobiliarios y desarrolladores de proyectos, con el objetivo de fortalecer sus vínculos con la diáspora dominicana en Europa, previo a la celebración de la Segunda Feria Inmobiliaria Banreservas 2026 en Madrid, que se desarrolla desde este viernes 22 hasta el domingo 24 de mayo.

El presidente ejecutivo de la institución financiera, doctor Leonardo Aguilera, expresó su satisfacción de que el Banco continúe brindando seguridad y oportunidades especiales a los dominicanos que desean adquirir una vivienda en su país.

“Asumimos el compromiso de seguir siendo el banco que abre las puertas a quienes hacen de la compra de una vivienda la meta que compromete sus mayores esfuerzos”, indicó Aguilera.

En la celebración participaron el embajador de la República Dominicana ante el Reino de España, Tony Raful; el cónsul general de la República Dominicana en Madrid, José Marte Piantini; miembros del Consejo de Directores, invitados especiales y ejecutivos de Banreservas.

En un ambiente marcado por la música y la gastronomía dominicanas, los asistentes disfrutaron de un encuentro fraterno que reafirmó el calor humano y el sentido de pertenencia de la diáspora dominicana en la capital española.

La Feria Inmobiliaria Banreservas 2026 atrae a miles de dominicanos residentes en España y otras naciones europeas, y cuenta con la participación de reconocidos constructores, desarrolladores y promotores inmobiliarios.

Entre las empresas participantes figuran Inmobiliaria Reservas, filial del Grupo Reservas; CBS, Bisonó, LVP, Crisfer Inmobiliaria, Grupo GHR, Grupo Servinta, Epic Venture, Grupo BP, Novoterra, Inmobiliaria Santerra, Blue Diamond Construction, Constructora Rizek Vigesca, Grupo Rincón/Corinsa, Grupo Pedrales, Constructora Vialboral, JPress, Inversiones Troter, entre otras.

A través de esta feria, la institución financiera pone a disposición de la diáspora atractivas condiciones de financiamiento y tasas competitivas, para facilitar la adquisición de una propiedad en su tierra natal y fortalecer sus vínculos con la República Dominicana.

El doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, comparte con personalidades durante el coctel ofrecido previo a la inauguración de la Feria Inmobiliaria en Madrid. Desde la izquierda, José Marte Piantini, cónsul general en Madrid; Gloria Guevara, cónsul dominicana en Valencia; Tony Raful, embajador ante el Reino de España; y Antonio Gómez Peña, cónsul en Barcelona.

El doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, habla en el coctel realizado en el Hotel Meliá Castilla.

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, acompañado, desde la izquierda, por Rafael Madera, vicepresidente ejecutivo de Inmobiliaria Reservas; Arístides Victoria Yeb, miembro del Consejo de Directores; Alieska Díaz, vicepresidenta ejecutiva senior Administrativa; Ana Pou, vicepresidenta ejecutiva senior de Capital Humano, Tecnología y Operaciones; José Ramón Brea, miembro del Consejo de Directores; e Ysidro García, vicepresidente ejecutivo senior de Negocios.

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