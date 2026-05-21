EGE HAINA INAUGURA LA PRIMERA CENTRAL RENOVABLE HÍBRIDA DE GRAN ESCALA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Santo Domingo, 21 de mayo de 2026.- La Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina) inauguró en presencia del presidente Luis Abinader, la central Esperanza Renovable en el municipio de Esperanza, provincia de Valverde. El proyecto marca un hito histórico para el sector energético dominicano: por primera vez se realiza inyección híbrida de energía eólica y solar de gran escala al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Tres parques integran la central: los recién inaugurados Esperanza Solar 2, de 60 MW, y Esperanza Eólico, de 49.5 MW, junto a Esperanza Solar 1, con 90 MW en operación desde 2023. En conjunto suman 200 MW de capacidad renovable instalada para una producción anual estimada de 485,000 MWh, fruto de una inversión de 246.5 millones de dólares.

Los dos parques solares cuentan con 259,370 módulos fotovoltaicos bifaciales distribuidos en 246 hectáreas, mientras que el parque eólico opera con 11 aerogeneradores Vestas V163 de 4.5 MW cada uno, que alcanzan los 225 metros de altura total y constituyen las estructuras más altas instaladas en el país.

«Desde aquí, por primera vez en la historia de la República Dominicana, se realiza una inyección híbrida de energía eólica y solar al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Esperanza Renovable constituye diversificación real y estratégica de la matriz eléctrica nacional», afirmó José A. Rodríguez Silvestre, gerente general de EGE Haina.

Asimismo, el ejecutivo destacó que los parques Esperanza Solar 2 y Esperanza Eólico, fueron adjudicatarios de la primera licitación de energía renovable con almacenamiento realizada en la historia de la República Dominicana. “En virtud de ese contrato de compra-venta de energía, EGE Haina agregará en el mediano plazo un sistema de almacenamiento de energía (BESS) de 200 MWh de capacidad. Esta batería de escala industrial permitirá almacenar energía cuando se produzca en abundancia y entregarla cuando el sistema más la necesite”.

La incorporación del sistema de almacenamiento completará un ecosistema energético basado en tres tecnologías complementarias: generación solar diurna, generación eólica nocturna y almacenamiento de respaldo.

La ceremonia contó con las palabras del ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echevarría, quien destacó la importancia estratégica de este proyecto para la transformación del sistema eléctrico dominicano, la diversificación de la matriz energética y el fortalecimiento de la seguridad energética nacional frente al actual contexto geopolítico internacional. A su vez, reafirmó el compromiso del Gobierno con la expansión de las energías renovables y el almacenamiento energético en el país.

“Esperanza Renovable marca un punto de inflexión en la transformación energética de la República Dominicana, porque combina energía eólica y solar en una misma infraestructura y fortalece nuestra estrategia de seguridad energética y sostenibilidad”, precisó.

Con la integración de estos nuevos parques, EGE Haina eleva su capacidad renovable instalada a 576 MW, superando anticipadamente la meta establecida en su bono corporativo de sostenibilidad.

A lo largo de su historia, la empresa ha realizado inversiones de capital superiores a los 1,700 millones de dólares, de los cuales cerca de 800 millones han sido destinados específicamente al desarrollo de centrales renovables, que hoy representan el 41.75% de su capacidad instalada total de 1,380 MW.

La construcción de la central generó 1,400 empleos directos en la región y se proyecta que evitará la emisión de 275,575 toneladas de CO₂ al año; contribuyendo a los objetivos nacionales de descarbonización y sostenibilidad ambiental.

La compañía tiene en cartera más de 600 MW adicionales de proyectos eólicos y solares en diferentes etapas de desarrollo en todo el país, con los que continuará reafirmando su posición como uno de los principales impulsores de la transición energética del Caribe.

EGE Haina ha desplegado iniciativas sociales y ambientales en la provincia de Valverde. Desde 2022 la empresa ha realizado una inversión social superior a los 34 millones de pesos, beneficiando de forma directa a más de 10,000 personas y de forma indirecta a más de 65,000. Entre las intervenciones destacan la dotación de un sistema completo de energía solar al Hospital Municipal de Esperanza y al recinto de la UASD en Mao, la expansión y remozamiento del Cuerpo de Bomberos de Esperanza, mejoras en seis escuelas y liceos de la zona, la construcción de aceras, contenes y puentes, y el establecimiento de un arboreto dentro de las instalaciones de la central con más de 1,000 especies de árboles y arbustos endémicos, incluyendo especies vulnerables o en peligro de extinción.

Acerca de EGE Haina

EGE Haina es la principal empresa público-privada del país, una de las generadoras de electricidad más importantes de la República Dominicana, y líder de las Antillas en energía renovable. Ha invertido más de 1,700 millones de dólares en la conformación de una matriz de generación eléctrica diversificada y sostenible que alcanza 1,380 MW de capacidad instalada. La empresa es el mayor emisor privado de bonos corporativos en el mercado local de capitales, el primer emisor de bonos verdes del Mercado de Valores de la República Dominicana y el primer emisor dominicano de un bono vinculado a la sostenibilidad en los mercados internacionales.

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