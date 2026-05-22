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Ramfis inicia periplo por el exterior incluye circunscripciones 1 y 2 en EE. UU.

PRIMICIAS DIGITAL22 de mayo de 2026
1 2 minutos de lectura

NUEVA YORK.- El presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), Ramfis Domínguez Trujillo, inició un periplo por el exterior, que incluye las circunscripciones 1 y 2 en Estados Unidos.

En la circunscripción 2, ya se ha reunido con sus seguidores en las ciudades del estado de Florida, como Tampa y Orlando (el pasado día 16), en Miami el 17, y en Puerto Rico el 18.

En la circunscripción 1, el próximo día 25 sostendrá un encuentro en Washington, D.C.; en Pensilvania, el 27; en Nueva Jersey, el 28; en Nueva York, el 29; en Boston, Massachusetts y Rhode Island, el 30; y en Toronto, Canadá, el 31.

Las personas interesadas en participar en cualquiera de los eventos deben llamar al 347-299-2305.

Domínguez Trujillo mantiene una activa agenda política y comunitaria en territorio estadounidense, enfocándose en la diáspora dominicana.

Como parte de esta labor, realiza frecuentes recorridos por estados con alta concentración de votantes dominicanos, como Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania, para sostener encuentros con empresarios, profesionales, líderes comunitarios y de partidos políticos, comerciantes, amas de casa, taxistas y ciudadanos comunes.

La reciente encuesta de Gallup señala al PED como líder entre los partidos alternativos, seguido por Yadira Marte con 1.9 %, Guillermo Moreno con 1.4 %, y Roque Espaillat con 1 %. Miguel Vargas obtuvo 0.5 %, Carlos Peña 0.4 %, Rafael Peña García, Pelegrín Castillo y Luis Acosta Moreta, 0.1 % cada uno.

De los 34 partidos y 7 movimientos reconocidos actualmente por la JCE en la RD, el PED se mantiene en cuarto lugar en la preferencia del electorado y promete seguir ascendiendo, tanto a nivel nacional como internacional, afirman los seguidores de Domínguez Trujillo en territorio estadounidense.

La prestigiosa encuestadora internacional también determinó en 2024 que el PED quedó en cuarto lugar en las elecciones, con 59,232 votos (1.36 %), superando al PRSC, que obtuvo 38,050 (0.87 %), y al PRD con 19,721 (0.45 %), así como otros partidos alternativos.

Solo fue superado por el PRM, con 2,507,297 votos (57.44 %); la Fuerza del Pueblo (FP) con 1,259,427 (28.85 %); y el PLD con 453,468 (10.39 %).

La alta dirigencia del partido en EE. UU. sostiene que, además de quedar en cuarto lugar y mantenerse en esa posición desde las elecciones de 2024, esta hazaña no solo representa un logro, sino el inicio de una nueva etapa de compromiso con los dominicanos, tanto dentro como fuera del país, reafirmando la esperanza que representa Domínguez Trujillo, sostienen.

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