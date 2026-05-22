45 millones de personas en EE. UU. viajarán este fin de semana por el Día de los Caídos; miles de dominicanos lo harán

NUEVA YORK.- La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) proyecta que 45 millones de estadounidenses, entre ellos decenas de miles de dominicanos, recorrerán al menos 80 kilómetros desde sus hogares este fin de semana del Día de los Caídos, feriado federal en los Estados Unidos.

Las autoridades anticipan extensas demoras en las rutas interestatales y largas filas en las terminales aéreas. Se estima que 39,1 millones (87 %) de personas utilizarán el automóvil como medio de traslado, mientras que 3,66 millones (8 %) viajarán en avión. El resto de los desplazamientos se dará en autobuses, trenes o cruceros.

El precio promedio nacional de la gasolina ya supera los 4,50 dólares por galón, el valor más alto desde el verano de 2022, según cifras de AAA.

Este día marca el inicio de la temporada alta de turismo en EE. UU. y ha sido históricamente uno de los momentos de mayor movilidad interna. Esta fecha, dedicada a honrar a los caídos en servicio militar, suele provocar grandes desplazamientos familiares y un aumento significativo en la demanda de servicios turísticos y energéticos.

Las ciudades más visitadas serán Orlando, Seattle, Nueva York, Las Vegas, Miami y San Francisco. Entre los destinos internacionales más populares figuran Roma, Vancouver, París y Londres. La alta demanda se refleja en las reservas hoteleras y en la saturación de los principales corredores turísticos.

Entre las zonas urbanas con mayor riesgo de congestión se destacan Nueva York, Houston, Atlanta, Chicago y Los Ángeles. Los organismos estatales reforzarán la presencia policial y la señalización en las rutas para agilizar la circulación.

El aumento de desplazamientos por el Día de los Caídos (Memorial Day) 2026 representa un desafío para las autopistas, aeropuertos y servicios turísticos. Las agencias estatales y federales refuerzan controles y monitoreo, y las empresas de transporte ofrecen actualizaciones constantes sobre tráfico y condiciones de viaje.

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