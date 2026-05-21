Primicias, mayo 2026, Temas Económicos y Bancarios, Ciberataques, fraude en perjuicio del Banco BHD, inflación, inauguración de Esperanza Renovable

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

La inflación azotando los bolsillos de los consumidores, el impacto inflacionario de los reajustes alcistas en los precios de los combustibles, la sorpresiva aprobación de préstamos por US$ 600 millones en nuevos préstamos en la Cámara de Diputados, el reajuste salarial y mejoría en las jornadas laborales reclamadas por los jueces con un paro nacional, el doctor Milton Ray Guevara, ex presidente del Tribunal Constitucional, respaldando los reclamos de los jueces al Poder Judicial; la inauguración de la segunda etapa del malecón de Santo Domingo Este, con una inversión de RD$ 300 millones; la extensión del Metro hasta Punta de Villa Mella, cuya primera estación entraría en funcionamiento en 2027, la presentación de la propuesta del cable submarino de electricidad entre Puerto Rico y República Dominicana, la licitación para rescatar el Teatro Agua y Luz en el Centro de los Héroes, los empresarios reclamando frenar el conocimiento de la reforma laboral y más diálogo al Congreso Nacional, los seis millones de barriles de crudo con que pasaron por el estrecho de Ormuz, se destacan entre los temas económicos y bancarios en 168 Horas en Primicias, de Multimedios Primicias de República Dominicana y el mundo.

BANCARIAS

El fraude superior a los RD$ 200 millones en perjuicio del Banco BHD, sonado caso en poder de la justicia

La transformación en la auditoría bancaria por los ciberataques y los riesgos emergentes

Los embargos retentivos injustificados en cuentas bancarias de personas y empresas, tema en el Congreso Nacional

El reconocimiento al Banco Popular entre los innovadores de la banca mundial

El Banco Central revelando que la economía dominicana sumó 118, 631 nuevos ocupados en el primer trimestre de 2026

El costo del microcrédito en RD

La reducción en un 4.6% en el medio circulante en el primer trimestre de 2026

El reforzamiento de los lazos del Banco de Reservas con la diáspora dominicana en España

Alrededor de casi RD$ 5,000 millones destinados por el Banco Agrícola para el financiamiento de la tecnificación del campo

MAS TEMAS

Otros importantes temas son:

El costo de los subsidios a los partidos políticos, pesada carga para las finanzas públicas

El creciente endeudamiento público en dólares

El proyecto de Edesur para suministrar electricidad a una comunidad de Azua

El avance en el Aeropuerto de Cabo Rojo, Pedernales

La situación del mercado inmobiliario

El combate a los delitos de alta tecnología por el DICAT

Salarios y pobreza en RD, tema muy caliente

EL PRD alertando sobre la crisis económica en el país

La invasión de negocios informales en las aceras de calles en la capital dominicana

las protestas de los empleados de la salud por los bajos salarios

La movilización de hasta seis millones de pasajeros por la ampliación con una muy importante inversión en el Aeropuerto Internacional del Cibao

de 38 millones de empleos amenazados por la crisis en Medio Oriente

La amenaza de una crisis alimentaria mundial por el cierre del estrecho de Ormuz

La facultad de Pro Consumidor para regular los datos biométricos y regular a Worldcoin ratificada por el Tribunal Constitucional

Los RD$ 2,278 millones adicionales que han pagado los consumidores por los aumentos en los precios de la gasolina, revela el economista Ng Cortiñas

El director de la DGII advirtiendo que es difícil y casi imposible cumplir con el sistema tributario

Los 16 equipos donados por Japón para enfrentar el sargazo en las costas dominicanas

la suspensión de los vuelos de Jet Blue entre Newark y República Dominicana a partir del 8 de julio próximo

La inversión de RD$ 22 millones en un parque-parador fotográfico en Azua

La propuesta de la DGII de aplicarle un 18% de ITBIS a las plataformas digitales, tema que genera un fuerte debate en RD

Alzas en el precio del azúcar, casabe, botellón de agua, papa, yuca y otros productos

Las exigencias al gobierno para que detenga una planta de residuos sólidos en la comunidad de La Cuaba

La propuesta de destinar el 10% de las recaudaciones en bienes incautados a las víctimas de violencia

Las protestas de los cubanos por los apagones y la crisis generalizada

El décimo avión adquirido en Seattle por una aerolínea dominicana

Motoconchistas de Santiago denunciando la exclusiónde subsidios

La ayuda humanitaria de México y Uruguay a Cuba

China comprándole 200 aviones Boeing a los Estados Unidos

El Ministerio de Medio Ambiente revelando que enfrenta la extracción de materiales en el Río Ocoa, dice desmantela maquinarias

Reclamos comunitarios en Dajabón para que el gobierno invierta en la reconstrucción de carreteras

El fondo permanente de US$ 31,7 millones en Nueva York para bibliotecas públicas

El rechazo de un colectivo a la expansión del TRAE a los colegios privados

El acuerdo entre Estados Unidos y China para reducir los aranceles a productos relevantes

Dos instituciones diciendo que el galón de gas licuado de petróleo debe costar RD$ 100.00 en RD

Estados Unidos desplazado por España como mayor inversor extranjero en RD

La decisión del gobierno de integrar los colegios al TRAE, lo que genera reacciones

El fallecimiento de la muy sentida pérdida física del arquitecto José Antonio Caro Ginebra, ex presidente del Grupo BHD

La entrega al INFOTEP de las instalaciones del Club del Legislador para convertirlas en un centro de formación en hotelería y turismo

Los US$ 100 millones en ayuda humanitaria directa al pueblo cubano que ofrece Estados Unidos, Cuba la acepta

La demanda a Spirit por impago y por no avisar a tiempo el cierre

Las reivindicaciones que reclaman enfermeras

La denuncia de una coalición que advierte que el gobierno pretende reducir las pensiones en la reforma a la Ley 87-01

El ex presidente Leonel Fernández denunciando que el gobierno del PRM tiene arruinados a los productores agropecuarios

INDUSTRIA

La confianza industrial y el clima empresarial superando los 50 puntos, revela la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD)

Los más de US$ 116.3 millones en las ventas de rones dominicanos en el exterior en el 2025

El precio del petróleo en US$ 102.00

Las amenazas de la reforma laboral a las mipymes

La inauguración de una central de EGEHAINA que sumará energía solar y eólica al sistema

La escasez de yuca amarga paraliza el 80% de la producción del casabe, sube el precio del producto

La multiplicación por tres de las exportaciones de oro dominicano en el primer trimestre de 2026

La nueva planta de procesamiento de cacao y duplicación de la capacidad de tueste de la empresa Cortés Hermanos

La importancia del estrecho de Ormuz para la exportación de gas y petróleo

El empeoramiento de la crisis energética en Cuba

Las nuevas rutas terrestres en la penísula Arábiga por el cierre del estrecho de Ormuz

Irán asegurando que el control del estrecho de Ormuz será más lucrativo que la venta de petróleo, anuncia nueva ampliación de su dominio

A Cuba se le va agotando el petróleo donado por Rusia

La navegación de los buques ligados a China en el estrecho de Ormuz

El acuerdo entre República Dominicana y Guyana para explorar un bloque petrolero

PRESIDENTE LUIS ABINADER INAUGURA CENTRAL ESPERANZA RENOVABLE

El presidente Luis Abinader asistió a la inauguración de la central Esperanza Renovable, de la Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina), un proyecto que marca un hito para el sector energético nacional al convertirse en la primera iniciativa de gran escala en realizar una inyección híbrida de energía eólica y solar al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Tres parques integran la central: los recién inaugurados Esperanza Solar 2, de 60 MW, y Esperanza Eólico, de 49.5 MW, junto a Esperanza Solar 1, con 90 MW en operación desde 2023. En conjunto suman 200 MW de capacidad renovable instalada para una producción anual estimada de 485,000 MWh, fruto de una inversión de 246.5 millones de dólares.

Los dos parques solares cuentan con 259,370 módulos fotovoltaicos bifaciales distribuidos en 246 hectáreas, mientras que el parque eólico opera con 11 aerogeneradores Vestas V163 de 4.5 MW cada uno, que alcanzan los 225 metros de altura total y constituyen las estructuras más altas instaladas en el país.

Durante el acto, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, destacó que la inauguración de Esperanza Renovable representa un ejemplo del modelo energético que impulsa el gobierno del presidente Luis Abinader, al tratarse del primer proyecto híbrido de gran escala que integra energía eólica y solar en una sola infraestructura y explicó que esta central de 200 megavatios constituye un hito tecnológico para el país y evidencia el trabajo conjunto entre los sectores público y privado para fortalecer el sistema energético nacional mediante innovación y tecnología.

Santos resaltó la contribución del proyecto a la diversificación de la matriz energética, indicando que actualmente más del 25% de la energía que se inyecta al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) proviene de fuentes renovables.

En ese contexto, afirmó que durante la gestión del presidente Abinader el país ha pasado de 555 megavatios instalados de energías renovables no tradicionales en agosto de 2020 a más de 2,000 megavatios en operación mediante 38 proyectos, lo que ha permitido casi cuadruplicar la capacidad instalada del país.

Asimismo, el funcionario anunció que para el año 2028 el país proyecta incorporar más de 1,000 megavatios adicionales mediante entre 25 y 30 nuevos proyectos renovables que ya se encuentran en desarrollo.

Agregó que el presidente Luis Abinader ha insistido en planificar más allá del corto plazo, por lo que el Gobierno trabaja para dejar al país con suficiente capacidad termoeléctrica y renovable que garantice seguridad energética más allá de 2028, “como responsablemente deben hacer los gobiernos modernos”.

El funcionario se refirió, además, a la diversificación geográfica de la generación energética y el fortalecimiento de la competitividad nacional. Señaló que el Gobierno ha impulsado la expansión de la oferta de generación desde zonas tradicionalmente concentradas hacia el noroeste y suroeste del país, acompañada de inversiones en transmisión.

Asimismo, sostuvo que las energías renovables se han convertido en las de menor costo para el sistema, lo que permitirá reducir el costo medio de compra de energía y continuar fortaleciendo la competitividad de la República Dominicana, al tiempo que resaltó como elemento estratégico del proyecto su integración al sistema de almacenamiento energético, tras resultar ganador de las licitaciones en esta área.

Explicó que este mecanismo permitirá almacenar energía para utilizarla durante las horas de mayor demanda, especialmente entre las 7:00 y 11:00 de la noche.

En ese sentido, anunció que para 2028 el país proyecta incorporar al menos 800 megavatios de almacenamiento al sistema eléctrico, fortaleciendo su estabilidad, flexibilidad y resiliencia, al tiempo que reiteró la importancia de continuar ampliando las licitaciones de proyectos renovables con almacenamiento integrado. Sobre la visión de largo plazo del Gobierno, Santos afirmó que el sector energético juega un papel determinante en el crecimiento económico y recordó la meta trazada por el presidente Luis Abinader a través de Meta 2036 de duplicar el tamaño de la economía dominicana.

En sus palabras de cierre expresó: “Y hoy, desde Esperanza Renovable, lanzamos y respondemos a ese reto con nueva generación, inversión importante en transmisión y distribución, y un sistema cada vez más diversificado, resiliente y fortalecido para el beneficio de la República Dominicana».

Diversificación real y estratégica de la matriz eléctrica nacional

De su lado, el gerente general de EGE Haina, José Rodríguez Silvestre, afirmó que desde aquí, por primera vez en la historia de la República Dominicana, se realiza una inyección híbrida de energía eólica y solar al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. «Esperanza Renovable constituye diversificación real y estratégica de la matriz eléctrica nacional».

Asimismo, el ejecutivo destacó que los parques Esperanza Solar 2 y Esperanza Eólico, fueron adjudicatarios de la primera licitación de energía renovable con almacenamiento realizada en la historia de la República Dominicana.

“En virtud de ese contrato de compra-venta de energía, EGE Haina agregará en el mediano plazo un sistema de almacenamiento de energía (BESS) de 200 MWh de capacidad. Esta batería de escala industrial permitirá almacenar energía cuando se produzca en abundancia y entregarla cuando el sistema más la necesite».

Agregó que la incorporación del sistema de almacenamiento completará un ecosistema energético basado en tres tecnologías complementarias: generación solar diurna, generación eólica nocturna y almacenamiento de respaldo.

Con la integración de estos nuevos parques, EGE Haina eleva su capacidad renovable instalada a 576 MW, superando anticipadamente la meta establecida en su bono corporativo de sostenibilidad.

A lo largo de su historia, la empresa ha realizado inversiones de capital superiores a los 1,700 millones de dólares, de los cuales cerca de 800 millones han sido destinados específicamente al desarrollo de centrales renovables, que hoy representan el 41.75% de su capacidad instalada total de 1,380 MW.

La construcción de la central generó 1,400 empleos directos en la región y se proyecta que evitará la emisión de 275,575 toneladas de CO₂ al año; contribuyendo a los objetivos nacionales de descarbonización y sostenibilidad ambiental.

La compañía tiene en cartera más de 600 MW adicionales de proyectos eólicos y solares en diferentes etapas de desarrollo en todo el país, con los que continuará reafirmando su posición como uno de los principales impulsores de la transición energética del Caribe.

EGE Haina ha desplegado iniciativas sociales y ambientales en la provincia de Valverde. Desde 2022 la empresa ha realizado una inversión social superior a los 34 millones de pesos, beneficiando de forma directa a más de 10,000 personas y de forma indirecta a más de 65,000.

Entre las intervenciones destacan la dotación de un sistema completo de energía solar al Hospital Municipal de Esperanza y al recinto de la UASD en Mao, la expansión y remozamiento del Cuerpo de Bomberos de Esperanza, mejoras en seis escuelas y liceos de la zona, la construcción de aceras, contenes y puentes, y el establecimiento de un arboreto dentro de las instalaciones de la central con más de 1,000 especies de árboles y arbustos endémicos, incluyendo especies vulnerables o en peligro de extinción. En la actividad participaron, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares; el presidente de INICIA, Felipe Vicini; los socios de INICIA, Amelia Vicini y Juan B. Vicini; la gobernadora de la provincia Valverde, Marta de Jesús Collado Ozoria de López; el senador, Odalis Rafael Rodríguez; el presidente del Consejo de EGE Haina, Leonel Melo; el presidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), José Florentino; el vicepresidente del Consejo de EGE Haina, Luis Mejía; el superintendente de Electricidad, Andrés Astacio; el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Edward Veras; el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático, Max Puig; la vicepresidenta de Relaciones Institucionales, Comunicaciones y Sostenibilidad de INICIA, Anyarlene Bergés; el administrador general de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y el alcalde municipal de Esperanza, Freddy Rodríguez.

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