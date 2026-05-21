Diputados y ejecutivos de la Superintendencia de Bancos tratan proyecto de ley que regula el embargo retentivo

SANTO DOMINGO.- La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados que preside Wandy Batista, socializó este martes con representantes de la Superintendencia de Bancos el proyecto de ley que regula el embargo retentivo en la República Dominicana, cuyo objetivo es que a una persona no se le pueda privar de su patrimonio.

La propuesta, de la autoría de los senadores Antonio Taveras Guzmán y Cristóbal Venerado Castillo, de la cual está apoderada dicha comisión, establece que una tercera persona no puede embargar la cuenta de un cliente, por lo que se hace necesario diferenciar esa figura y la oposición, esta última para los divorcios o quienes están en una sucesión, lo que debe determinarlo un juez.

Luz Marte Santana, consultora jurídica de la Superintendencia de Bancos, explicó a los miembros de la Comisión de Justicia que la Ley actual no prevé esa diferenciación y para esa práctica que a diario se registra, debe haber consecuencias.

Expresó que la legislación prevé que los plazos para el proceso de embargo retentivo deben ser más cortos y no indefinidamente como en algunos casos, es decir, tener una fecha de caducidad, por esa práctica está afectando a cuentas bancarias de particulares y a grandes, pequeñas y medianas empresas, que tienen problemas a la hora de pagar la nómina.

“Una tercera persona no puede dictar cuál es la suerte del patrimonio de otra, eso no es posible y menos sin una documentación, con una simple argumentación, esa diferencia fundamental de concepto ha traído un dolor de cabeza y ha herido la economía dominicana por muchísimos años”, explicó la funcionaria.

En ese sentido, manifestó que un juez es el que tiene que determinar la existencia de la deuda y no solo con la presunción de la persona a quien le adeudan.

De su lado, el diputado Batista, presidente de la Comisión de Justicia, apoyó el proyecto y dijo que no se puede esperar la aprobación del nuevo Código Civil, porque se trata de un problema constante.

“Necesitamos que cerremos el año con este proyecto aprobado”, y dijo que existe el compromiso de buscar la forma de aprobar esa legislación, por lo que le solicitó documentación por escrito de todo el trabajo que han realizado para que la ley sea una realidad.

En el encuentro, celebrado en el Salón Rafael Alburquerque de la Cámara de Diputados, además de los miembros de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, asistieron Julio Enrique Caminero, intendente de Bancos y Ricardo Cornielle, encargado de Litigio.

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