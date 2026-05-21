Cuando se está “a ley de un salario” para ser pobre

Recientemente estuve conversando con un amigo que me comentaba sobre la situación del país y de manera específica sobre la suya. Me dijo que tiene un empleo con salario competitivo, suficiente para cubrir sus gastos y vivir en condición de “clase media”.

Ante esa afirmación le comenté mi satisfacción, pues consideré que su condición es la que anhelan la mayoría de los ciudadanos profesionales que realizan alguna labor para su sustento en los sectores productivos del país.

Sin embargo, el amigo me dijo que se siente preocupado. Le pregunté por qué y me respondió: “es que estoy a ley de un salario para ser pobre”. ¿Cómo así? -le pregunté-, a lo que agrego que, si bien su salario es bueno y le alcanza para cubrir sus necesidades básicas, no se ha concentrado en acumular un ahorro, ya sea sacando de su salario y procurando algún ingreso extra.

Entonces, me puse a reflexionar sobre eso. Es cierto. Suponga que usted tiene un empleo fijo, con un salario bueno. Digamos RD$150,000 mensuales. Entonces, usted ha decidido llevar su nivel de gastos hasta su nivel de ingresos. Esto es, que usted no tiene déficit, pero gasta prácticamente la totalidad de los RD$150,000 cada mes.

Si usted no tiene dinero ahorrado y la empresa llegara a prescindir de sus servicios, es decir, si lo “desvinculan” -como se dice ahora-, usted estaría dejando de percibir el ingreso, necesario e imprescindible, para seguir llevando el modo de vida que lleva.

Sin embargo, usted puede pensar que, con el dinero de la cesantía y otros componentes de prestaciones laborales, podría mantenerse a flote hasta conseguir otro empleo. Eso puede ser cierto, pero ¿cuántos meses de salario cree usted que va a recibir de cesantía si ha trabajado, digamos cuatro años en una empresa?

De acuerdo con el Código de Trabajo, con un salario de ese monto y cuatro años de labores, a usted le tocarían alrededor de RD$528,000 de cesantía, es decir, el equivalente a 3.5 meses de sueldo. Lo anterior indica que usted tendría que ser muy disciplinado, para tomar ese dinero y dividirlo en tres, tomar cada tercio, que sería un mes de salario cada mes y fajarse a buscar empleo con la esperanza de conseguir uno con el mismo nivel de salario que el anterior y antes de que transcurran los tres meses, pues ahí se agotaría su ingreso para sostener su nivel de vida actual.

En cambio, supongamos que, con ese mismo salario, usted se propuso ahorrar al menos RD$20,000 mensuales. Al cabo de esos cuatro años que estuvo en el trabajo, su ahorro habría llegado a RD$960,000, que de seguro serían más porque habrían estado ganando intereses en algún instrumento financiero vigente en el mercado.

En ese caso, mi amigo, en lugar de decirme que está a ley de un salario para volver a ser pobre, me habría dicho que se siente tranquilo, porque cuenta con un colchón ahorrado de alrededor de RD$1 millón, adicional a lo que podría recibir de cesantía si llegaran a cancelarlo de su trabajo.

Ahorrar no solo ofrece la tranquilidad de tener acumulado un dinero que puede servir para distintos propósitos (fondo de emergencia, inicial de una vivienda, compra de un vehículo o cualquier otra intención); también ofrece tranquilidad emocional, reduce el estrés y las preocupaciones, aumenta la satisfacción, despierta creatividad para ser más productivo, ya sea en su empleo o en el emprendimiento para una fuente adicional de ingresos.

En fin, el ahorro ofrece mejoría económica, pero también emocional; a lo que hay que agregar la conducta aprendida. Cuando una persona se acostumbra a ahorrar una parte del dinero que le ingresa, adquiere una disciplina en su hábito de consumo, que le será útil para toda la vida.

Entonces, mi esperanza es que, al leer este artículo usted, que vive de un empleo, es decir, de un ingreso fijo, o aquel que tiene un negocio con ingresos variados, pero que se pueden calcular en promedio mensual, comience a ahorrar con disciplina, para que pueda acumular un capital que ha de servirle para todo lo mencionado antes y de seguro para mucho más.

Haga el esfuerzo de crearse esa disciplina y verá que los resultados, inmediatos, aun sin haber acumulado mucho dinero en principio, les serán de gran satisfacción.

Con el ahorro, no hay forma de perder; se dan todas las de ganar.

La Escuela Económica

Esteban Delgado

@estebandelgadoq

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