EL FINANCIAMIENTO A LOS PARTIDOS POLITICOS

Las declaraciones del Presidente de la República Luis Abinader de reducir a un cincuenta por ciento el financiamiento a los Partidos Políticos, la veo muy bien. No es solamente reducir dichos fondos, sino eliminarlo por completo.

El gobierno no tiene por qué financiar ninguna agrupación ninguna agrupación política para que las mismas participen en unas elecciones, sino que dichos recursos que son asignados a los partidos políticos deben ser utilizados en otras áreas del Estado, como por ejemplo: en la salud, en la educación, en la agricultura, etc.

Ya que, todo aquel que sea político y desee participar en unas elecciones debe tener sus fondos propios para formar un partido y participar en unas elecciones; el gobierno no debe designar parte del presupuesto de la nación para esos fines políticos.

Es necesario tener conciencia clara y saber bien que una nación donde los hospitales públicos enfrentan carencias estructurales, donde el acceso a los medicamentos básicos es un problema desigual y donde la calidad del servicio sanitario y de educación es precaria cada día mas para amplios sectores de la población, resulta ineficiente justificar que esos millones de pesos del presupuesto nacional sigan destinándose a los partidos políticos.

Todo aquel que aspire a político y quiera tener un partido para participar en unas elecciones, que tensa su dinero y que forme su partido sin esperar nada del gobierno de que el miso sea financiado por este.

Por otro lado, no es verdad que esa reducción de fondos a dichos partidos ponga en riesgo nuestra democracia, ya que la crisis económica por la que se requieren estos reajustes preceda al conflicto bélico en el Golfo Pérsico; y por no decir más los mismos debieran eliminarse por completo.

El conflicto en el Golfo Pérsico, pone en riesgo la economía de las naciones, la escasez de alimentos y un alza en los precios de los combustibles, que los gobiernos no pue3den suplir, por lo tanto, debe ser eliminada dichos financiamientos por completo a toda agrupación política en el país. Y no como han dicho en esto últimos días algunos políticos de oposición de que dicha reducción a los partidos políticos pone en riesgo nuestra democracia.

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