Patronato Multiusos Ingeniero Eduardo Martínez Lima anuncia Corridas de Toros para 20, 21 y 22 de noviembre en El Seibo

EL SEIBO: El Patronato del Multiusos ingeniero Eduardo Martinez Lima anunció para los días 20, 21 y 22 de noviembre de este año, la celebración de las famosas Lidias o Corridas de Toros de El Seibo.

El glamour y colorido de las tardes taurinas, por primera vez, se realizarán, fuera del mes de mayo, en las patronales, en su horario acostumbrado de las 4:00 de la tarde, según dieron a conocer sus organizadores en rueda de prensa, celebrada en el Hotel Santa Cruz.

El sacerdote Antonio Villavicencio, párroco de la iglesia Santa Cruz, tesorero del Patronato hizo la invocación, bendiciendo la actividad y luego el presidente del Patronato, Leo Francis Zorrilla, alcalde de El Seibo resaltó que las tres entregas del atractivo evento, tendrán una connotación mundial atrayendo visitantes y turistas nacionales y extranjeros.

Para la ocasión, se ha preparado un programa especial, que incluyen atractivos, sorpresas, tradiciones y eventos escuestre, entre otras novedades que harán más llamativa la tradición.

Expuso que el propósito es que se celebren cuatro corridas al año, tal como propuso el presidente Luis Abinader, al detallar, que las entradas se mantendrán populares de 100 pesos para los niños y 300 pesos a los adultos.

Para el montaje se tomaron en cuenta, las medidas de seguridad, atractivos comerciales y la transmisión en vivo desde medios locales, así como una exhibición de caballos de pasos finos a cargo de la Asociación de Paso Higüeyano, que desfilarán en el redondel, antes del inicio de cada Corridas de Toros.

La mesa de honor del Patronato, presidida por el alcalde Leo Francis Zorrilla, la compartió; Magaly Tabar de Goico, gobernadora de la provincia; José Manuel Mallén, Patronato Nacional de Ganaderos; Jorge Sturla, de Central Romana Corporation; sacerdote Antonio Villavicencio, de la Iglesia Católica; Pastor José Daniel Febles de la Confraternidad Evangélica; Ulises de Beras, Federación de Ganaderos; Esmeralda Villa, Hermandad de Fervorosos y Salvador Fernández, director de ganadería del Central Romana.

Los toreros luciendo un atractivo uniforme, estuvieron presentes, encabezados por el capitán Julio César Hernández; Rubén Daniel Jiménez (La Ganga); Juan Pablo Núñez (El Pollo); Rubén Castro (El Bora) y Robelin Jiménez.

La arraigada tradición se mantiene, gracias al aporte de la empresa Central Romana Corporation, que cede los animales para las lidias y los vaqueros de la Compañía, que norman el redondel, representada en el encuentro con los medios.

Mallén exhorta, Ulises resalta

El empresario José Manuel Mallén, directivo del Patronato, hizo una exhortación a los seibanos a mantener y elevar el entusiasmo para hacer autosostenible la Plaza Multiusos Ingeniero Eduardo Martínez, al felicitar los integrantes del Patronato y sus capacidades individuales puestas en favor de la obra, motivando con ejemplos y experiencias personales.

El doctor Ulises de Beras, resaltó el récord que coronó las Corridas de mayo pasado, las que superaron en público, los eventos de mayor trascendencia política en la historia de El Seibo.

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