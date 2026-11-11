EDENORTE habilita plataforma virtual para facilitar solicitudes de generación distribuida de energía

Santiago. – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE) informó que ha incorporado a su portal web una plataforma exclusiva para la gestión de solicitudes relacionadas con proyectos de generación distribuida de energía eléctrica, en cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Superintendencia de Electricidad (SIE), mediante la resolución SIE-007-2026-REG.

Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar a los clientes los procesos de aprobación, interconexión y operación de instalaciones de generación distribuida, mediante una herramienta digital que permitirá realizar trámites de manera más accesible, organizada y transparente.

El nuevo reglamento establece las condiciones técnicas y administrativas que deben cumplir los usuarios interesados en generar electricidad para su propio consumo, a través de fuentes renovables, como los sistemas de paneles solares, y conectar sus instalaciones a las redes de distribución eléctrica.

Procesos y facilidades para los clientes

A través de esta plataforma digital los interesados podrán presentar sus solicitudes, cargar la documentación requerida y dar seguimiento al estado de sus expedientes, así como recibir las informaciones correspondientes durante las distintas etapas del proceso.

El procedimiento contempla la presentación de la solicitud, revisión de documentos, evaluación técnica, aprobación de factibilidad, inspección de las instalaciones y autorización para la interconexión, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la regulación.

La normativa también establece plazos para las distintas etapas de evaluación y aprobación, con el propósito de garantizar procedimientos definidos y una gestión más eficiente de las solicitudes.

Beneficios de la nueva regulación

Entre los principales beneficios para los usuarios se destacan la simplificación de los trámites, mayor transparencia en el seguimiento de las solicitudes, el establecimiento de criterios técnicos para la conexión segura de las instalaciones y la posibilidad de aprovechar fuentes renovables para reducir el consumo de energía proveniente de la red.

De igual manera, el reglamento contribuye a promover la participación de los usuarios en la generación de energía limpia, favoreciendo el aprovechamiento de los recursos renovables y el desarrollo de un sistema eléctrico más sostenible.

Con la implementación de esta herramienta virtual, EDENORTE reafirma su compromiso con la modernización de sus servicios, la transformación digital y el cumplimiento de las disposiciones regulatorias por la Superintendencia de Electricidad (SIE), poniendo a disposición de sus clientes herramientas que facilitan el acceso a los servicios de la empresa.

La distribuidora invita a los usuarios interesados en desarrollar proyectos de generación distribuida a visitar su portal web www.edenorte.com.do , donde podrán acceder a través de un link y conocer las informaciones correspondientes al proceso de solicitud.

Visited 4 times, 4 visit(s) today