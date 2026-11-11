Leones apalean a Estrellas y Lao se vuelve a lucir desde el montículo

SAN PEDRO DE MACORÍS.- Sauryn Lao volvió a lanzar cinco entradas, esta vez de una vuelta inmerecida, para conducir este martes a los Leones del Escogido a una victoria 10-2 sobre las Estrellas Orientales en el estadio Tetelo Vargas, de esta ciudad.

La única anotación que permitió el abridor de los bicampeones nacionales fue en el primer episodio cuando José Tena se embasó por error del campocorto Erik González, pasó a la antesala con un rodado a la inicial por parte de Harold Ramírez y anotó con elevado de sacrificio de Raimel Tapia al jardín derecho.

En su actuación, que le valió el triunfo, Lao (2-0) ponchó a cinco bateadores sin otorgar boletos, permitiendo solo dos hits. El revés fue para Trevor Bauer (0-1), luego de que los capitaleños le fabricaran cinco carreras en 0.2 capítulos.

Tras la labor de Lao, los relevistas de los melenudos Trevin Michael (1.0 entrada y dos ponches), Alex Colomé (1.0, un ponche) y Winston Santos (1.0, un ponche) no permitieron libertades a los paquidermos. Los locales marcaron una ante Luis Guerrero en el noveno.

Vueltas rojas

Los visitantes no le dieron tregua a Bauer, puesto que en el mismo primer acto Gregory Polanco conectó un doble al jardín derecho que remolcó dos rayitas rojas. Posteriormente, un error en tiro del antesalista Tena tras un rodado de Yamaico Navarro permitió que Polanco alcanzara la goma. Andy Ibáñez fue transferido, y tanto él como Navarro anotaron con otro tubey de Michael De la Cruz al prado izquierdo.

En el tercero, con Sammy Peralta en la lomita, sencillos de Navarro al bosque izquierdo y de Jonathan Guzmán al central colocaron corredores en primera y segunda con dos outs. Un error en fildeo de Tena en un batazo de Marco Hernández permitió que Navarro anotase y que los escarlatas colocaran hombres en posición anotadora. Guzmán llegó a la registradora con pasbol de Leo Bernal y Hernández se movió a tercera desde donde entró en carrera con imparable de González al central.

En el quinto, un indiscutible de Hernández al jardín derecho contra Luis Moreno produjo la número nueve de los melenudos, que sumaron una más con elevado de sacrificio de González al prado izquierdo.

Por el Escogido, González bateó de 3-3, con dos empujadas; Hernández, de 5-2, con doble, dos anotadas y una producida; Polanco, de 5-2, con doble, dos impulsadas y una anotada, y De la Cruz, de 5-1, con doble y dos remolcadas. Por los Orientales, Oscar González se fue de 4-1, y Aaron Schunk, de 3-1.

Con la victoria, los Leones (14-6) se mantienen en la primera posición de LIDOM, mientras que las Estrellas (8-11) siguen en cuarto lugar.

Los bicampeones nacionales volverán a Santo Domingo este miércoles para recibir a los Toros del Este a las 7:15 de la noche en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

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