Luis “El Gallo” pide rebaja de los comestibles, y destaca programas ayuda social del presidente Abinader

El presidente de la Unión Demócrata Cristiana -UDC-, Luis Acosta Moreta, Luis “El Gallo”, pidió hoy que se produzca una rebaja general en los precios de los comestibles.

Dijo que todos los sectores nacionales son golpeados por los aumentos escalonada, y a veces abusivos, en productos considerados de primera necesidad.

Estima que esos artículos son aumentados por las variantes del agiotismo y la especulación, por lo que si se actúa con conciencia social pueden ser rebajados.

Reconoció la política económica que lleva a cabo el presidente Luis Abinader, para lograr que los alimentos lleguen a precios controlados, pero los intermediarios son los grandes culpables de los reajustes constantes de precios.

Significó que el presidente Abinader subvenciona la producción de muchos rubros agropecuarios, para de esa forma proteger al productor y sobre todo lograr que haya un precio de venta que sea asequible a toda la población.

Señaló que con las subvenciones que tienen los productores de arroz y los criadores de pollos, estos productos deberían ser de más fácil adquisición, y no tener el consumidor que pagar precios excesivos por los mismos.

Pidió protección para el control de los precios del arroz, de la carne de pollo y de los huevos, ya que son de los comestibles de mayor demanda en el país, y los cuales, de acuerdo con los consumidores, están sumamente altos.

Sin demagogia partidista el presidente Abinader está trabajando para llevar bienestar a toda la familia nacional, por lo que merece que se apoye su esfuerzo para mejorar las condiciones de vida de todos los dominicanos.

Los programas sociales del gobierno deben ser ampliados, para que allí encuentren una mano amiga los ubicados en la capa más pobre del país, donde están los marginados y los excluidos, que aún y siendo la mayoría poblacional no tiene facilidades de conseguir su comida.

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