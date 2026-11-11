LG GALLERY+ LLEVA EL ARTE Y LA CULTURA LOCAL A HOGARES DE TODO EL MUNDO, COMENZANDO CON EL LEGADO CULTURAL DE COREA

República Dominicana. Noviembre de 2026 — LG Electronics (LG) anuncia el lanzamiento de una nueva serie en LG Gallery+, su servicio de contenido artístico para televisores LG¹, que busca acercar a los usuarios el arte y las expresiones culturales que reflejan la identidad de distintas regiones del mundo. La iniciativa comienza con la colección Korea, una propuesta que invita a descubrir las historias, la estética y las tradiciones creativas que hacen única a cada cultura, integrándolas en los espacios cotidianos del hogar.

Como primera entrega de la colección Korea, K-Heritage Collection reúne 21 obras de arte digital inspiradas en la cultura de la realeza de la dinastía Joseon (1392-1897). Bajo el nombre Temporada 1 – Serie de la Corte Real de Joseon, esta selección presenta representaciones de la arquitectura de los palacios, pinturas reales, cerámicas y objetos tradicionales de la época.

Un recorrido por el legado de la realeza coreana

La colección incluye obras de arte audiovisual que permiten apreciar la arquitectura y la atmósfera de los históricos palacios reales de Corea. Into the Throne Hall (En el Salón del Trono) ofrece un recorrido por el interior del Salón Geunjeongjeon, ubicado en el Palacio Gyeongbokgung, y destaca los detalles de sus techos, columnas y decoraciones dancheong, una técnica tradicional de pintura ornamental coreana.

Por su parte, Between Moon and Water (Entre la Luna y el Agua) presenta vistas nocturnas del Pabellón Gyeonghoeru y su entorno natural, creando una experiencia visual que invita a la contemplación. Ambas obras trasladan al hogar la belleza arquitectónica y la serenidad que caracterizan a los palacios de la dinastía Joseon.

La selección también incorpora reinterpretaciones digitales de pinturas tradicionales de la realeza coreana, entre ellas Ilwolobongdo (Sol, Luna y Cinco Picos), Morando (pinturas de peonías) y Gunando (representaciones de bandadas de gansos silvestres).

Otras piezas están inspiradas en objetos representativos de la artesanía coreana, como los jarrones lunares de porcelana blanca, la cerámica Buncheong, la porcelana azul y blanca y los sellos oficiales del Estado (guksae). A través de LG Gallery+, los usuarios pueden explorar estos tesoros culturales y conocer más sobre las tradiciones artísticas de la época Joseon, así como apreciar la creatividad y la maestría de los artesanos que les dieron vida.

K-Heritage Collection fue desarrollada en colaboración con tres empresas especializadas en contenido digital y tecnología. WIPCO, compañía coreana dedicada a la tecnología de gemelos digitales, aportó sus recursos digitales para la producción. HEDIT, de Heritage LAB, especializada en la creación de contenidos que integran tecnología, estuvo a cargo de la planificación y el desarrollo creativo. Por su parte, ELFACTORY, empresa de tecnología aplicada al arte, se encargó de la integración con la plataforma y la distribución del contenido.

LG Gallery+ amplía las posibilidades de disfrutar el arte en casa

Además de esta nueva colección, LG continúa ampliando su catálogo de contenido artístico de alta calidad mediante colaboraciones con importantes instituciones culturales de todo el mundo, entre ellas la National Gallery de Londres, el Metropolitan Museum of Art de Nueva York y el Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Seúl.

La compañía también ha establecido alianzas con plataformas como Saatchi Art para ofrecer una amplia selección de obras contemporáneas, tanto de artistas reconocidos como de talentos emergentes.

LG Gallery+, la plataforma de arte para televisores LG, brinda acceso a más de 5,000 obras que incluyen pinturas clásicas y modernas, esculturas, ilustraciones de videojuegos y fotografías de naturaleza. Este servicio complementa el portafolio LG Art TV², integrado por modelos como LG OLED evo W6 Wallpaper TV, LG OLED evo G6 y LG Gallery TV.

“El arte nos permite descubrir la historia, la creatividad y la identidad de cada lugar desde una perspectiva única”, afirmó Chris Jo, responsable del webOS Platform Business Center de LG Media Entertainment Solution Company. “Con Corea como punto de partida, queremos que LG Gallery+ acerque a las personas distintas expresiones artísticas del mundo y les permita disfrutarlas en sus propios hogares. A medida que esta iniciativa crezca, esperamos colaborar con socios locales para compartir nuevas historias y tradiciones creativas con audiencias de todo el mundo. Seguiremos ampliando nuestra oferta de contenido artístico y fortaleciendo nuestras alianzas para llevar experiencias culturales cada vez más diversas a los televisores LG”.

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