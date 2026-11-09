Madé se despide con aprendizaje y agradecimiento

SANTO DOMINGO (Licey.com).- El prospecto número uno de las Grandes Ligas, Jesús Madé, se despidió formalmente de su primera participación en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) con los Tigres del Licey, valorando el impacto formativo de su estancia en el país y afirmando que la vivencia acumulada en este periplo resultará clave para la evolución de su carrera en todos los ámbitos del juego.

«En esta poquita experiencia que cogí creo que basta para seguir desarrollándome dentro y fuera del terreno», afirmó Madé sobre su aprendizaje en la liga invernal. «Aprendí a quedarme … pude reconocer muchos pitcheos».

Respecto a la exigencia mental de accionar frente a una de las fanaticadas más fervientes de la región y en los escenarios de mayor rivalidad, el novato dejó claro que no siente la presión de la responsabilidad.

«Yo creo que yo no nací para tener presión, yo nací para darla. En esos momentos que se dice de presión me siento bien, me siento cómodo, siento que estoy en mi terreno estando en un terreno ajeno», agregó.

Sobre su versatilidad en el cuadro interior y la posibilidad de cubrir la tercera base si la organización de los Cerveceros de Milwaukee así lo requiere en el béisbol de las Grandes Ligas, Madé supeditó cualquier ajuste defensivo a las oportunidades que se abran en el equipo grande.

«Esto lo dirá el tiempo, todo depende del tiempo y como vayan las cosas en el infield para mí y como estén las cosas allá arriba en el equipo, depende del espacio que ellos me abran para yo poder aportar», añadió.

En torno al compromiso de desempeñarse en el campocorto —posición emblemática en la que República Dominicana ha producido históricamente a grandes referentes—, el joven jugador asumió el reto con madurez y estudio.

Madé expresó que «es un compromiso fuerte, algo que se tiene que trabajar. Viendo la historia de ellos me he enfocado mucho en los veteranos ya retirados, en su defensa y qué hacían para mejorar en el terreno».

Asimismo, ante la eventualidad de reintegrarse al conjunto azul si las circunstancias contractuales en Estados Unidos lo permiten, manifestó su total disponibilidad con la franquicia.

«Todo depende de la organización mía. Yo siempre voy a estar ready, voy a estar listo para representar a la camiseta azul. A mí lo que me gusta es jugar pelota y mucho más en mi país», declaró.

Finalmente, Madé concluyó expresando un emotivo agradecimiento a la directiva, al cuerpo técnico, a sus compañeros veteranos y a la afición liceísta, reafirmando el vínculo afectivo que lo une a la franquicia desde su infancia.

«Siempre he tenido este equipo en el corazón desde pequeño (…) Recuerdo que cuando pequeño y el Licey ganaba salía, hacía la caravana con un zinc y un alambre. Gracias al Licey por el recibimiento, me sentí cómodo, en mi casa».

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