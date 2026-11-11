EDUCA propone orientar la innovación educativa mediante políticas de largo plazo

La Romana. – La innovación educativa en República Dominicana requiere políticas públicas de largo plazo, con prioridades definidas y lineamientos claros y previsibles, que permitan superar las iniciativas aisladas y convertir los avances pedagógicos y tecnológicos en mejoras sostenidas de los aprendizajes.

Así lo planteó Susana Martínez Nadal, presidenta de la Junta Directiva de Acción Empresarial por la Educación (EDUCA), durante el VI Foro Global @ Casa de Campo, donde sostuvo que la transformación del sistema educativo demanda continuidad institucional, decisiones sustentadas en evidencia y una visión compartida que trascienda los cambios de autoridades.

«La innovación pedagógica y los enfoques STEAM representan una gran oportunidad para transformar la educación dominicana, conectando los aprendizajes con los desafíos del mundo real y desarrollando competencias como el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas», expresó durante el panel «Innovación Pedagógica y Nuevos Modelos de Aprendizaje con enfoque STEAM».

Martínez precisó que el verdadero desafío consiste en traducir ese potencial en mejores aprendizajes para todos los estudiantes, mediante políticas públicas sostenibles, docentes preparados e inversión orientada a resultados, sin descuidar las competencias fundamentales de lectura, escritura y razonamiento matemático.

Propuso fortalecer las alianzas entre el Estado, las empresas, las universidades, las familias y las comunidades, con responsabilidades definidas para ampliar las oportunidades de aprendizaje y vincular la educación con los desafíos científicos, tecnológicos y productivos del país, preservando la conducción estatal y el papel esencial de los docentes.

Subrayó que estas oportunidades deben llegar a las comunidades más vulnerables para evitar que las diferencias de acceso a recursos y apoyos profundicen las desigualdades educativas.

Sostuvo que el impacto de la innovación debe valorarse por las competencias que desarrollan los estudiantes y la capacidad de las escuelas para sostener las mejoras, más allá de la cantidad de programas, tecnologías o recursos incorporados.

«Nuestro compromiso empresarial debería medirse menos por cuánto donamos y más por cuánto contribuimos a que las escuelas enseñen mejor y puedan sostener ese avance», puntualizó.

El foro se celebró bajo el lema «El futuro de la educación: entre la inteligencia artificial y las nuevas tendencias pedagógicas». En el panel participaron Ron Packard, especialista estadounidense en gestión e innovación educativa, y Darío Montoya, exdirector general del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de Colombia, con la moderación de Josefina Pimentel, exministra de Educación de República Dominicana.

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