Leo Bernal dispara jonrón con bases llenas y Estrellas vencen 6-3 a Gigantes

Santo Domingo. Leo Bernal conectó un cuadrangular con las bases llenas en la primera entrada y las Estrellas Orientales derrotaron 6-3 a los Gigantes del Cibao en el estadio Julián Javier, para poner fin a una racha de tres derrotas.

El conjunto verde consiguió su cuarta victoria de la temporada ante los nordestanos y colocó su récord en 8-10 para conservar el cuarto lugar, mientras que los Gigantes descendieron a 9-10.

Bernal disparó su cuarto jonrón de la campaña frente al abridor Jackson Goddard, con dos outs y César Prieto, Harold Ramírez y Marco Luciano en circulación, para dar ventaja 4-0 a las Estrellas.

Los orientales ampliaron a 6-0 en el cuarto episodio mediante un cuadrangular de dos carreras de Josh Lester frente a Enoli Paredes, después de un sencillo de Oscar González.

Los Gigantes descontaron en el cierre de esa entrada. Deyvison de los Santos abrió con sencillo, avanzó a tercera mediante boletos consecutivos a Carlos Jorge y Pascanel Ferreras, y anotó con elevado de sacrificio de Gilberto Jiménez.

Los nordestanos desperdiciaron la oportunidad de ampliar el ataque cuando Kelvin Gutiérrez bateó para doble matanza con dos corredores en circulación.

En el quinto, Noelvi Marte conectó doble y anotó mediante sencillo de Marcell Ozuna, quien avanzó a segunda por un error en tiro del jardinero izquierdo Raimel Tapia.

Marte volvió a castigar el pitcheo oriental en el séptimo con su cuarto cuadrangular de la campaña, esta vez solitario, para acercar a los Gigantes 6-3.

Los nordestanos tuvieron otra oportunidad de descontar cuando Ozuna disparó doble y avanzó a tercera por un lanzamiento desviado de Eddy Yean, pero Deyvison de los Santos se ponchó para cerrar el episodio.

BOXSCORE

Los Gigantes terminaron de 6-1 con corredores en posición anotadora y dejaron ocho hombres en las bases.

Geison Urbáez (2-0) obtuvo la victoria al trabajar dos entradas y un tercio de tres imparables, una carrera, tres boletos y cuatro ponches. Jackson Goddard (0-4) sufrió la derrota tras permitir cuatro carreras, un hit y dos transferencias en una entrada.

Luis García consiguió su segundo salvamento con una entrada de un imparable y sin anotaciones.

Las Estrellas utilizaron nueve lanzadores, mientras que los Gigantes emplearon siete, para un total de 16.

Bernal encabezó la ofensiva de las Estrellas al batear de 4-1, con cuadrangular, cuatro remolcadas y una anotada; Lester, de 4-2, con jonrón, dos impulsadas y una anotada; Oscar González, de 4-2, con una anotada; Marco Luciano, de 4-2, con una anotada, y Aaron Schunk, de 4-2.

Por los Gigantes, Marte terminó de 5-2, con doble, jonrón, dos anotadas y una remolcada; Ozuna, de 3-2, con doble y una impulsada; De los Santos, de 3-1, con una anotada, y Gilberto Jiménez, de 2-1, con una empujada.

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