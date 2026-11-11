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Agustín Ramírez sentencia en entradas extras al Licey

PRIMICIAS DIGITAL11 de noviembre de 2026
1 2 minutos de lectura

SANTO DOMINGO (Lidom.com).-Agustín Ramírez conectó un cuadrangular de dos carreras en la undécima entrada para conducir a los Gigantes del Cibao a una victoria por 5-4 sobre los Tigres del Licey, este martes en la continuación del campeonato 2026-27, dedicado in memoriam a Héctor José Rizek Llabaly por la Copa Banreservas.

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Ramírez castigó una recta de cuatro costuras del relevista Oliver Ortega y envió la pelota a 405 pies por el jardín derecho-central.

El batazo tuvo un tiempo de vuelo de 5,4 segundos y permitió que Hendry Méndez anotara junto al receptor de los Gigantes para romper el empate y colocar a su equipo en ventaja.

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El receptor terminó la jornada de 4-2, con un jonrón, un doble, dos carreras impulsadas y una anotada. En 16 partidos de la campaña, Ramírez presenta promedio de .259, con 14 imparables, dos cuadrangulares, ocho remolcadas y ocho anotaciones. También registra porcentaje de embasarse de .365 y OPS de .791.

El derecho Antonio Santos abrió por los Gigantes y trabajó cinco entradas, en las que permitió cuatro imparables y una carrera limpia, con cinco ponches. Mel Rojas le conectó un cuadrangular durante su actuación.

Brent Honeywell se acreditó la victoria, con registro de 1-0, después de trabajar en el relevo y permitir dos carreras sucias en la décima entrada. Enmanuel Mejía consiguió el salvamento para completar el triunfo francomacorisano.

Mike Clevinger lanzó tres entradas, permitió dos hits y una carrera limpia, otorgó un boleto y ponchó a dos bateadores. Oliver Ortega (0-1) cargó con la derrota tras permitir el jonrón decisivo de Ramírez en el undécimo capítulo.

Por los Gigantes, Nomar Mazara bateó de 4-2, con jonrón, una anotada y una remolcada; Roldy Brito, de 4-1, con doble y dos anotadas; Marcell Ozuna, de 5-1; Deyvison de los Santos, de 5-1, y Ramírez, de 4-2, con jonrón, doble y dos impulsadas.

Por los Tigres, Gustavo Núñez terminó de 5-2; Cristian Adames, de 3-1, con una anotada; Mel Rojas, de 4-1, con jonrón, una anotada y una remolcada, y Bryan Lavastida, de 4-1, con una carrera impulsada.

El próximo enfrentamiento entre Gigantes y Licey será el sábado 14 de noviembre en el estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís.

Los Toros del Este visitarán a los Leones del Escogido a las 7:15 de la noche en el estadio Quisqueya Juan Marichal. A las 7:30, los Gigantes se enfrentarán a las Estrellas Orientales en el estadio Tetelo Vargas, mientras que los Tigres visitarán a las Águilas Cibaeñas en el estadio Cibao.

Los Leones del Escogido se mantienen en el primer lugar con marca de 14-6 y porcentaje de .700, seguidos por los Tigres del Licey (13-7), a un juego de distancia.

Los Gigantes del Cibao ocupan el tercer puesto con 10-10, mientras que las Estrellas Orientales marchan cuartas con 8-11, a 5.5 partidos de la cima. Los Toros del Este (7-12) y las Águilas Cibaeñas (6-12) completan la clasificación, a siete y 7.5 juegos del primer lugar, respectivamente.

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