Especialistas en derecho de autor debaten pago a creadores por uso de obras en la inteligencia artificial

SANTO DOMINGO, República Dominicana, miércoles 11 de noviembre de 2026. – Libros, canciones, películas y otras obras protegidas pueden terminar formando parte de los datos utilizados para entrenar sistemas de inteligencia artificial. Pero detrás de ese proceso hay una pregunta que comienza a ocupar el debate internacional sobre propiedad intelectual: ¿quién autoriza el uso de esas creaciones y qué reciben sus autores a cambio?

La discusión tomó fuerza este 10 de noviembre en Santo Domingo, República Dominicana, durante el Curso avanzado sobre la gestión de la transformación del derecho de autor en América Latina, organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), con representantes de 17 países de América Latina y el Caribe, iniciado el martes y que concluye este jueves.

Las exposiciones de Carmen Páez Soria, subsecretaria del Ministerio de Cultura de España, y Rafael Ferraz Vázquez, especialista de la División de Derecho de Autor de la OMPI, abordaron el problema desde dos perspectivas complementarias: la protección de las personas que crean y los procedimientos técnicos mediante los cuales la inteligencia artificial utiliza grandes cantidades de contenidos.

Páez Soria advirtió que la transformación digital no puede dejar en segundo plano a los autores, artistas y demás titulares de derechos.

“Hay algo que no podemos perder de vista: detrás de cada obra, de cada canción, de cada película, de cada libro, de cada creación artística hay una persona muy talentosa”, expresó.

Su intervención puso sobre la mesa una preocupación que atraviesa a las instituciones de derecho de autor de la región: las legislaciones y los mecanismos de protección deben responder a una industria creativa que cambia con rapidez, impulsada por las plataformas digitales y los nuevos modelos de negocio.

“Cada uno de ustedes representa el compromiso de su país con la protección de la creatividad, el fortalecimiento de nuestras instituciones y con la defensa de los derechos de nuestros autores, artistas y demás titulares”, señaló.

Las obras que alimentan la inteligencia artificial

La exposición de Rafael Ferraz Vázquez permitió examinar qué sucede con los contenidos antes de que un sistema de inteligencia artificial produzca una respuesta, una imagen, una composición musical o un video.

El especialista explicó que el desarrollo de estos modelos comienza con la recopilación de grandes volúmenes de información. Entre las fuentes figuran contenidos adquiridos mediante licencias directas o de gestión colectiva, materiales con licencias abiertas, datos obtenidos mediante rastreos automatizados de páginas web, bibliotecas digitales sin autorización formal y contenidos sintéticos generados por otros modelos.

Esta etapa plantea interrogantes sobre la legalidad de las reproducciones, la transparencia de las bases de datos y las condiciones bajo las cuales pueden utilizarse obras protegidas para entrenar sistemas de IA.

El rastreo automatizado de sitios web, conocido como web crawling o data scraping, merece especial atención. Ferraz presentó datos sobre el desequilibrio entre el volumen de contenidos que recopilan los sistemas automatizados y el tráfico que posteriormente generan hacia las páginas de las que obtienen información.

La dificultad también alcanza a las industrias editorial y audiovisual, donde identificar a todos los titulares y determinar quién tiene capacidad para autorizar una utilización puede complicar los acuerdos de licenciamiento.

Del texto original a los resultados generados

Ferraz explicó que, después de recopilar los contenidos, los sistemas pasan por procesos técnicos de preentrenamiento y entrenamiento.

Uno de ellos es la tokenización, que divide textos y otros datos en unidades más pequeñas y les asigna identificadores numéricos. Luego intervienen los embeddings, representaciones matemáticas que permiten a las redes neuronales procesar relaciones entre palabras, conceptos y contextos.

En los modelos destinados a generar imágenes, música y videos se utilizan también modelos de difusión, que aprenden a reconstruir contenidos mediante procesos de incorporación y eliminación progresiva de ruido.

Estos procedimientos llevan el debate jurídico más allá de la utilización de una obra terminada. También obligan a examinar las copias y reproducciones que pueden producirse durante la preparación y el entrenamiento de los modelos.

Quién paga y cómo se protegen los derechos

Uno de los puntos centrales de la presentación fue la necesidad de desarrollar mecanismos de reserva de derechos (opt-out) y sistemas de licenciamiento que permitan gestionar las autorizaciones sin depender de formalidades de registro.

El análisis también planteó que cualquier esquema de remuneración equitativa debe tomar en cuenta tres factores: el uso de las obras durante el entrenamiento, los resultados generados por la inteligencia artificial y el efecto que estos contenidos pueden tener sobre el mercado de las creaciones humanas.

A esto se suma la dimensión internacional. Un modelo puede entrenarse en un territorio con determinadas excepciones legales y utilizarse después en países con normas diferentes. Resolver esas diferencias constituye uno de los desafíos regulatorios y de observancia señalados durante la exposición.

Páez Soria, por su parte, insistió en que la respuesta también requiere instituciones capaces de supervisar el funcionamiento del sistema de gestión colectiva.

“Estamos haciendo por los organismos igual que ustedes: organizar, vigilar y transparentar todo el sistema de sociedades de gestión”, afirmó al referirse al trabajo que se desarrolla en República Dominicana.

El programa del curso incluye, además, debates sobre música en plataformas de streaming, distribución audiovisual digital, tarifas, costos administrativos, buenas prácticas y mecanismos alternativos para resolver conflictos de propiedad intelectual.

El debate que reúne a las delegaciones de 17 países tiene así un punto de partida concreto: la expansión de la inteligencia artificial no elimina la necesidad de reconocer los derechos de quienes producen las obras. El desafío está en establecer cómo se autorizan, utilizan y remuneran esas creaciones dentro de una tecnología que ya está modificando las industrias culturales.

Departamento de Comunicaciones.

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