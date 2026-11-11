Dominicanos en NYC recordarán las 265 víctimas del vuelo 587 de American Airlines en Queens en 2001

Nueva York.- Dominicanos residentes en esta ciudad asistirán este jueves a Belle Harbor, en Queens, lugar donde se accidentó, a las 9:14 de la mañana del 12 de noviembre de 2001, el vuelo 587 de American Airlines.

Murieron sus 260 ocupantes y cinco personas en tierra. El Airbus A300 despegó con una hora de retraso y tenía 14 años de servicio.

Su destino era Santo Domingo, capital de República Dominicana, por lo que alrededor del 90 % de los pasajeros eran dominicanos, muchos de los cuales vivían en Washington Heights, en el Alto Manhattan.

En el lugar se erigió un monumento con los nombres de los fallecidos y, durante el tradicional acto, se leen sus nombres y familiares y allegados pronuncian palabras en su honor.

El monumento es un muro curvo de bloques de granito bermellón de Canadá, con aberturas de distintas formas y vista al mar, diseñado por el artista dominicano Freddy Rodríguez.

En la parte superior lleva inscrita la frase “Después no quiero más que paz”, del poeta dominicano Pedro Mir. La tragedia, considerada el segundo accidente aéreo más mortífero en la historia de Estados Unidos, ocurrió dos meses después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El cierre de túneles y puentes durante la investigación, junto con el temor a un nuevo ataque, aumentó la conmoción en NY y en varios estados del país.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte atribuyó el accidente a acciones innecesarias y excesivas del primer oficial sobre los pedales del timón para responder a la turbulencia de estela de otra aeronave.

Las cargas aerodinámicas generadas provocaron la separación del estabilizador vertical en pleno vuelo. La comunidad dominicana mantiene vivo el recuerdo de ese trágico momento, que ha marcado profundamente su memoria colectiva.

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