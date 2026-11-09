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Gilberto Celestino decide en el décimo y Toros vencen 5-4 a Estrellas

PRIMICIAS DIGITAL9 de noviembre de 2026
5 1 minuto de lectura

Santo Domingo. Gilberto Celestino conectó un doble remolcador de dos carreras en el cierre de la décima entrada para que los Toros del Este dejaran en el terreno 5-4 a las Estrellas Orientales, en un partido celebrado en el estadio Francisco Micheli, este domingo.

La victoria permitió a los romanenses regresar al quinto lugar de la clasificación (7-11) para desplazar a las Águilas Cibaeñas de ese puesto, a medio juego de sus rivales orientales; mientras que las Estrellas sufrieron su tercer revés seguido y se mantienen en el cuarto lugar (7-10).

Linescore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C H E
Estrellas 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 4 7 2
Toros 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 5 10 2
Los Toros tomaron ventaja 2-0 en el tercero ante Enny Romero. Rafael Lantigua y Celestino conectaron sencillos consecutivos, y ambos anotaron mediante elevados de sacrificio de Ronny Simon y Bryan de la Cruz.

Francisco Urbáez amplió la diferencia a 3-0 con su tercer cuadrangular de la temporada en el cuarto episodio, también frente a Romero.

Las Estrellas igualaron en el quinto con tres anotaciones inmerecidas, producto de un error del jardinero izquierdo Simon, quien dejó escapar un batazo de César Prieto con las bases llenas y dos outs.

El encuentro permaneció empatado hasta el décimo, cuando las Estrellas se adelantaron 4-3 mediante un doble de Prieto frente a Lucas Sims, que permitió anotar al corredor automático Euribiel Ángeles.

En el cierre, Wilmer Difó comenzó en segunda como corredor automático y avanzó a tercera con sencillo del emergente Juan Brito. Después de un elevado de Enmanuel Valdez, Celestino disparó su doble frente a Jhan Mariñez para remolcar las dos carreras que decidieron el encuentro.

Las Estrellas retaron la jugada en home cuando Brito se tiró de cabeza al plato y fue declarado safe, pero la decisión se mantuvo.

Un total de 14 lanzadores desfilaron por el montículo, siete de cada conjunto.

Sims (1-1) consiguió la victoria tras permitir una carrera inmerecida y un imparable en una entrada. Mariñez (0-2) sufrió la derrota al conceder dos carreras, una limpia, y dos hits en un tercio de episodio.

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