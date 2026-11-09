Gilberto Celestino decide en el décimo y Toros vencen 5-4 a Estrellas

Santo Domingo. Gilberto Celestino conectó un doble remolcador de dos carreras en el cierre de la décima entrada para que los Toros del Este dejaran en el terreno 5-4 a las Estrellas Orientales, en un partido celebrado en el estadio Francisco Micheli, este domingo.

La victoria permitió a los romanenses regresar al quinto lugar de la clasificación (7-11) para desplazar a las Águilas Cibaeñas de ese puesto, a medio juego de sus rivales orientales; mientras que las Estrellas sufrieron su tercer revés seguido y se mantienen en el cuarto lugar (7-10).

Linescore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C H E

Estrellas 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 4 7 2

Toros 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 5 10 2

Los Toros tomaron ventaja 2-0 en el tercero ante Enny Romero. Rafael Lantigua y Celestino conectaron sencillos consecutivos, y ambos anotaron mediante elevados de sacrificio de Ronny Simon y Bryan de la Cruz.

Francisco Urbáez amplió la diferencia a 3-0 con su tercer cuadrangular de la temporada en el cuarto episodio, también frente a Romero.

Las Estrellas igualaron en el quinto con tres anotaciones inmerecidas, producto de un error del jardinero izquierdo Simon, quien dejó escapar un batazo de César Prieto con las bases llenas y dos outs.

El encuentro permaneció empatado hasta el décimo, cuando las Estrellas se adelantaron 4-3 mediante un doble de Prieto frente a Lucas Sims, que permitió anotar al corredor automático Euribiel Ángeles.

En el cierre, Wilmer Difó comenzó en segunda como corredor automático y avanzó a tercera con sencillo del emergente Juan Brito. Después de un elevado de Enmanuel Valdez, Celestino disparó su doble frente a Jhan Mariñez para remolcar las dos carreras que decidieron el encuentro.

Las Estrellas retaron la jugada en home cuando Brito se tiró de cabeza al plato y fue declarado safe, pero la decisión se mantuvo.

Un total de 14 lanzadores desfilaron por el montículo, siete de cada conjunto.

Sims (1-1) consiguió la victoria tras permitir una carrera inmerecida y un imparable en una entrada. Mariñez (0-2) sufrió la derrota al conceder dos carreras, una limpia, y dos hits en un tercio de episodio.

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