Tu Papel Cuenta inicia una nueva etapa para conectar esfuerzos de economía circular en Centroamérica y el Caribe

Santo Domingo, 11 de noviembre de 2026. Tetra Pak anunció una nueva etapa de Tu Papel Cuenta como una plataforma de economía circular en Centroamérica y el Caribe. La iniciativa, creada en Panamá en 2008 y posteriormente extendida a otros mercados de la región, ampliará su alcance. Además de las actividades educativas y de recolección que han formado parte de sus inicios, buscará mostrar las acciones de empresas y aliados del reciclaje e identificar oportunidades para conectar sus esfuerzos.

Tu Papel Cuenta ha desarrollado jornadas de recolección, puntos de entrega voluntaria y actividades de educación ambiental con comunidades y aliados. El trabajo de recuperación de envases posconsumo se ha realizado junto con actores que recolectan, clasifican, transportan y reciclan los materiales. En esta nueva etapa, la plataforma dará mayor espacio a sus experiencias y a las iniciativas de otras organizaciones que participan en la economía circular.

Dar continuidad a la recuperación de envases requiere que el material llegue de forma constante a quienes pueden clasificarlo y procesarlo. También requiere demanda para los materiales resultantes: cuando las fibras recuperadas y el polialuminio encuentran aplicaciones y compradores, se crean mejores condiciones para sostener las actividades de la cadena. Para avanzar a escala hacen falta, además, infraestructura, inversión y condiciones adecuadas en cada mercado.

“Durante años hemos trabajado con aliados en distintas partes de la cadena de reciclaje. Con esta nueva etapa queremos hacer más visible lo que cada actor aporta y conocer las iniciativas que otras empresas están desarrollando. Compartir esas experiencias puede abrir conversaciones sobre cómo complementar capacidades y encontrar nuevos usos para los materiales recuperados”, señaló Guillermo Pugliese, director de Sostenibilidad para Tetra Pak Centroamérica, Caribe, Andina y México.

El enfoque de Tu Papel Cuenta reconocerá que los mercados de Centroamérica y el Caribe tienen distintas capacidades de recolección y procesamiento, así como marcos regulatorios que se encuentran en diferentes etapas de desarrollo. Por ello, la plataforma buscará comunicar las acciones de empresas, gestores, recicladores y otras organizaciones con atención a las condiciones de cada país.

Las organizaciones y empresas interesadas en compartir sus iniciativas, capacidades o intereses de colaboración podrán registrar su información en el link.

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ACERCA DE TETRA PAK

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