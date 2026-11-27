Santo Domingo, D.N., 25 de noviembre de 2026. Moody’s Local República Dominicana asignó a Scotiabank República Dominicana las calificaciones AAA.do en el largo plazo, con perspectiva Estable, y ML A-1.do en el corto plazo, las más altas de su escala local. Se trata de la primera evaluación de la calificadora al Banco.

Moody’s Local destaca la calidad de los activos del Banco: a septiembre de 2026, la cartera vencida y en cobranza judicial representaba el 0.7% de la cartera bruta, con una cobertura de reservas de 383.7%. Resalta también su índice de solvencia de 16.9%, que le confiere una elevada capacidad de absorción de pérdidas y margen para crecer.

Completa el perfil una liquidez sustentada en una base de depósitos estable y atomizada: los activos líquidos equivalen al 28.1% de los activos totales y cubren el 39.0% de los depósitos. Moody’s Local valora también la diversificación del modelo de negocio y la posición competitiva de Scotiabank como cuarto mayor banco múltiple del país, así como el respaldo de su casa matriz, The Bank of Nova Scotia (BNS), uno de los mayores bancos del mundo por capitalización bursátil. Subraya, además, el papel del Banco como Hub regional de BNS para el Caribe, que refuerza su relevancia estratégica dentro del grupo.

Jabar Singh, Presidente Ejecutivo de Scotiabank República Dominicana y Caribe, afirmó: “Recibir la máxima calificación local en nuestra primera evaluación con Moody’s Local Republica Dominicana es un reconocimiento a la fortaleza de nuestro balance y a la disciplina con la que ejecutamos nuestra estrategia. Es, ante todo, el reflejo del compromiso de nuestros equipos y de un modelo de negocio centrado en el cliente, que integra las capacidades locales y globales de Scotiabank. Seguiremos creciendo e invirtiendo de manera sostenible y rentable, con el propósito de ser el socio financiero más confiable de nuestros clientes y de contribuir al progreso de las comunidades en las que operamos”.

Con esta calificación, Scotiabank República Dominicana amplía la evaluación independiente de su perfil financiero y reafirma su compromiso con una gestión prudente del capital, la liquidez y los riesgos, en beneficio de sus clientes, colaboradores y comunidades.

Acerca de Scotiabank

La visión de Scotiabank es ser el socio financiero más confiable de nuestros clientes y lograr un crecimiento sostenible y rentable. Guiados por nuestro propósito, “por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión y mercados de capitales. Con activos de aproximadamente $1.5 billones (al 31 de julio de 2026), Scotiabank es uno de los bancos más importantes de Norteamérica por sus activos y cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX: BNS) y en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: BNS). Para obtener más información, visite http://www.scotiabank. com y síganos en X @Scotiabank.

Acerca de Scotiabank en República Dominicana

Con 106 años en el país y más de 5,000 empleados, el Banco atiende a más de 450,000 clientes personales, corporativos y comerciales. Como parte de una institución financiera global, combina un profundo conocimiento del mercado local con las capacidades, experiencia y estándares internacionales de Scotiabank para acompañar a sus clientes y contribuir al desarrollo de las comunidades donde opera. https://do.scotiabank.com

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