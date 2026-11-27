SAN FRANCISCO DE MACORÍS, DUARTE.- EDENORTE realizó 791 intervenciones de alumbrado público en los siete municipios de la provincia Duarte entre octubre y la tercera semana de noviembre, en el marco del Operativo de Iluminación Navidad 2026. Las brigadas de Mantenimiento de Redes de la Dirección de Distribución de esa entidad, repararon 444 luminarias y sustituyeron 237 lámparas.

San Francisco de Macorís registró 240 intervenciones, seguido de Pimentel con 154 y Castillo con 136. El operativo también abarcó Villa Riva y Eugenio María de Hostos, con 82 intervenciones cada uno, Las Guáranas con 80 y Arenoso con 17.

Los trabajos incluyeron la sustitución de 59 fotoceldas y 36 componentes identificados como P-35, así como la instalación de 16 luminarias nuevas. El informe registra 675 intervenciones en octubre y 116 hasta la tercera semana de noviembre.

La entidad eléctrica resaltó que los trabajos de iluminación continuarán ejecutándose hasta diciembre, con la meta de llevar mayor visibilidad y seguridad a todos los municipios de la provincia.

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