Develizan busto en honor a Isabel la Católica en la Ciudad Colonial

Santo Domingo, DN – La Alcaldía del Distrito Nacional, el Instituto de Geopolítica y Estudios Estratégicos (IGEE) y la Fundación Hispanista Reina Isabel la Católica (FINMIESP) develizaron un busto de la Sierva de Dios Reina Isabel la Católica, a propósito del 522 aniversario de su fallecimiento.

Los actos conmemorativos iniciaron en el Claustro del Museo de la Catedral con la participación de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; el Maestre de la Orden de la Reina Isabel la Católica, Antonio Marín; el coordinador del III Congreso Internacional de la Hispanidad en Santo Domingo, Iván Gatón; y Cristina Grueso de Victoria y Maryfer Fernández de la Vega, pertenecientes al Capítulo de Caballeros y Damas de Isabel la Católica.

El homenaje se realizó en el marco de la celebración del III Congreso para la Reunificación de la Hispanidad que organiza el IGEE, que reúne a diversos expositores hasta el 28 de noviembre en la capital dominicana.

Al pronunciar el discurso central del acto, Carolina Mejía señaló que como alcaldesa estaba comprometida, conjuntamente con su equipo, a cuidar el busto como un nuevo patrimonio en la Ciudad Colonial.

“Hoy se cumplen 522 años del fallecimiento de Isabel la Católica y para esta ciudad tiene un significado extraordinario tener este evento justamente en esta fecha”, manifestó.

La jefa del Gobierno local tuvo a su cargo el develamiento en la intersección de las calles El Conde e Isabel la Católica de la Ciudad Colonial.

De su lado, el señor Antonio Marín agradeció a la alcaldesa por sus atenciones y ponderó las acciones que en vida llevó a cabo Isabel la Católica.

En ese orden, Iván Gatón calificó a Isabel la Católica como la historia del mundo para siempre, al financiar la expedición que uniría a varios continentes, propiciando un encuentro de dos mundos.

Asimismo, durante el develizamiento se colocó una ofrenda floral y posteriormente se realizó la bendición del busto a cargo del padre Juan Carlos Artunduaga Tobar, presidente del Instituto Geopolítico y Estudios Estratégicos.

También se llevó a cabo una eucaristía en la Santa Iglesia Regina Angelorum por la pronta beatificación de la reina Isabel la Católica.

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