Dirigente de FP en NY salva la vida milagrosamente al estrellarse un camión contra su vehículo en el Alto Manhattan

NUEVA YORK.– El coordinador del Proyecto 300 con Leonel y miembro del Comité Central (CC) del partido Fuerza del Pueblo (FP) en esta ciudad, Geraldo Rosario, salvó milagrosamente su vida durante un aparatoso accidente de tránsito que involucró su vehículo, marca Ford, placa número KEX-2542, ocurrido el pasado martes en horas de la tarde en el Alto Manhattan.

El vehículo de Rosario se encontraba correctamente estacionado, en dirección de norte a sur, frente al edificio 5030 de Broadway, esquina con la calle 214, donde Rosario tiene su oficina política.

Apenas 30 segundos antes de que el dirente político abordara su vehículo, un camión equipado con una estructura de acero para el transporte de personas con discapacidadn perteneciente4 a la empresa “D&J Service Inc.”, placa 29929-LY, se estrelló precisamente contra el lado del conductor, luego de que el camionero perdiera el control.

Previamente, el mismo camión había impactado contra otro vehículo estacionado detrás del de Rosario, destrozándole todo de ese lado lateral.

Dicho automóvil, que también se encontraba desocupado, tiene la placa número 3HZB 16 del estado de Massachusetts.

No se registraron heridos, pero ambos vehículos fueron declarados inservibles y retirados mediante una grúa. La Policía del precinto 34 levantó el reporte correspondiente.

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