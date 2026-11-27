Junta de vecinos denuncia abandono de calle intervenida por el ASDE y acusa a trabajadores de llevarse los materiales

Los Frailes, SDE. – La Junta de Vecinos Fray Antón de Montesinos denunció el abandono de los trabajos de reparación de la calle Manuela Díez, en el sector Barrio Nuevo de Los Frailes II, y acusó a los trabajadores que ejecutaban la obra de sustraer los materiales destinados a su construcción, situación que, según los comunitarios, habría contribuido a la paralización de los trabajos.

Felicia González, presidenta de la organización comunitaria, explicó que la intervención fue iniciada por la Acaldía de Santo Domingo Este (ASDE) con el propósito de acondicionar la vía para su posterior asfaltado. Sin embargo, los trabajos quedaron inconclusos y la calle permanece en condiciones deplorables, mientras los residentes esperan una respuesta de las autoridades municipales.

González afirmó que los comunitarios observaron que los materiales que llegaban para la reparación eran retirados por los propios trabajadores. Indicó que, al cuestionar la situación, recibió como respuesta que los materiales se habían agotado y que esa era la razón por la que la calle no había sido terminada.

La dirigente comunitaria cuestionó esa explicación y reclamó que se investigue el destino de los materiales asignados a la obra, a fin de establecer responsabilidades y garantizar que los recursos públicos destinados a mejorar la infraestructura del sector sean utilizados para el propósito previsto.

Asimismo, manifestó su preocupación por la calidad de los trabajos realizados en el tramo intervenido, al asegurar que no se colocaron varillas de refuerzo en la estructura construida. Esta situación, señaló, genera inquietud entre los residentes sobre la resistencia y durabilidad de la reparación.

Problemas de drenaje e inundaciones

La Junta de Vecinos Fray Antón de Montesinos advirtió que el deterioro de la calle se suma a los problemas de drenaje pluvial que afectan al sector. Según explicó González, los bornales permanecen llenos, lo que favorece las inundaciones cuando se producen lluvias y dificulta la circulación de vehículos y peatones.

Los comunitarios sostienen que esta situación les ocasiona inconvenientes recurrentes y afecta su calidad de vida, por lo que consideran urgente que las autoridades municipales dispongan una intervención que permita concluir la reparación de la vía y atender las deficiencias del drenaje.

Ante esta realidad, la organización hizo un llamado al alcalde Dio Astacio para que envíe los materiales necesarios, retome los trabajos y supervise su ejecución hasta garantizar que la calle Manuela Díez quede en condiciones adecuadas para su posterior asfaltado.

La Junta de Vecinos Fray Antón de Montesinos insistió en que su reclamo no se limita a la conclusión de una obra pendiente, sino que también exige transparencia en el manejo de los materiales y una respuesta efectiva a las necesidades de la comunidad.

Los residentes esperan que las autoridades atiendan la denuncia, investiguen los señalamientos contra los trabajadores y ofrezcan una solución definitiva a una problemática que, aseguran, lleva tiempo afectando a las familias de Barrio Nuevo de Los Frailes Segundo.

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