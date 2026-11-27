Santo Domingo.- La Presidencia de la República, el Banco de Reservas y la Alcaldía del Distrito Nacional inauguraron Villa Navidad 2026, con el encendido de miles de luces que llenan de color el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte para el disfrute de las familias dominicanas.

El acto fue encabezado por el presidente Luis Abinader, acompañado de la primera dama, Raquel Arbaje; el presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera; y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.

El mandatario agradeció a las empresas e instituciones que respaldan la iniciativa e invitó a la población a disfrutar del ambiente de diversión y sana recreación preparado para niños, jóvenes y adultos.

“Es tiempo de compartir con unión y esperanza. Que Dios bendiga a todos y cada uno de los dominicanos y deseo para el próximo año salud y éxito para todo nuestro pueblo”, expresó Abinader.

Durante la actividad, el doctor Aguilera resaltó el significado de esta época y manifestó la satisfacción de Banreservas por acompañar nuevamente esta iniciativa del presidente Abinader, concebida para fortalecer la convivencia y crear recuerdos especiales entre niños, padres y abuelos. “La Navidad tiene algo especial.

Nos acerca a nuestros seres queridos, despierta la ilusión de los niños y nos recuerda que las mayores riquezas de la vida están en el amor, la salud y la dicha de tener una familia con quien compartir”, expresó.

El presidente ejecutivo de Banreservas sostuvo que el encendido representa también el deseo de llevar ilusión a los niños y alegría a los hogares del país.

“Esta noche encendemos las luces de Villa Navidad, pero, sobre todo, queremos encender la ilusión en el corazón de cada niño y la alegría en cada hogar dominicano”, afirmó Aguilera.

Agregó que el verdadero propósito de Villa Navidad es regalar momentos de felicidad a la población e invitó a las familias a disfrutar del espacio con generosidad, gratitud y esperanza.

De su lado, la alcaldesa Carolina Mejía agradeció al doctor Aguilera, a los ministerios, las direcciones, las empresas y a todas las personas que apoyan la realización del evento.

Mejía destacó que las familias pueden disfrutar gratuitamente de un espacio preparado con dedicación para celebrar el nacimiento del Niño Jesús y compartir “en armonía, en respeto, en alegría”.

Villa Navidad ofrece calles iluminadas y coloridas donde los visitantes podrán interactuar con Santa Claus y la señora Claus, los Reyes Magos, duendes, el Grinch y otros personajes de la temporada. El programa también incluye conciertos y diversas actividades familiares.

El parque estará abierto gratuitamente desde el 26 de noviembre hasta el 6 de enero de 2027. Esta es la quinta edición consecutiva de Villa Navidad en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

La iniciativa también llegará a Santiago, donde Villa Navidad será inaugurada en los jardines del Gran Teatro del Cibao con la presencia del presidente Abinader.

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