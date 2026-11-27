Trabajan para restablecer electricidad en NY y NJ tras tormenta que afectó a familias dominicanas y otras etnias

NUEVA YORK.- Las compañías eléctricas de Nueva York y Nueva Jersey continuaban este viernes los trabajos para restablecer el servicio a miles de residentes tras la tormenta que azotó ambos estados este jueves, Día de Acción de Gracias.

El temporal también afectó a Pensilvania y Connecticut, donde, al igual que en NY y NJ, residen numerosas familias dominicanas, entre otras razas.

La tormenta causó grandes inundaciones, caída de árboles, cortes de electricidad, y cierres de carreteras. Vehículos y residencias resulgaron afectados por la caída de árboles en estos estados.

En Nueva Jersey, más de 100,000 personas se quedaron sin electricidad, según First Energy NJ.

En el estado de Nueva York, los cortes afectaron a más de 60,000 personas. En la mañana del viernes, unos 141,000 clientes seguían sin servicio en NY y NJ.

En Long Island, las cuadrillas de PSEG Long Island evaluaban daños y reparaban la red. Entre las zonas más afectadas figuraban Port Washington, Oyster Bay, Sands Point y Port Jefferson.

Por la tarde, el mapa de Con Edison indicaba que cerca de 10,000 clientes seguían sin electricidad en su zona de servicio. Los cortes afectaban sectores de los cinco condados de NYC y partes de New Rochelle, White Plains y Scarsdale, en el condado de Westchester.

Se informó que el estado de emergencia que se mantienen tanto en NY y NJ serían levantados en las próximas horas.

Refuerzan los controles de sobriedad.

Las autoridades policiales estatales y locales de NY y NJ anunciaron que han reforzados los controles de sobriedad durante el resto del fin de semana festivo.

La gobernadora de NY, Kathy Hochul, informó que se incrementaron los patrullajes en todo el estado el hasta este domingo 29 para detectar a quienes conduzcan de manera imprudente o bajo los efectos del alcohol. Igual medida ha anunciado la gobernadora de NJ, Mikie Sherrill.

Durante el fin de semana de Acción de Gracias de 2025, la Policía Estatal de NY arrestó a 2,236 conductores por manejar bajo los efectos del alcohol o las drogas.

En el feriado de 2024, las autoridades impusieron más de 62,000 multas en cuatro días, entre ellas casi 12,500 por exceso de velocidad y más de 3,000 por no usar el cinturón de seguridad.»

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