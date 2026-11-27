Santiago de los Caballeros, 27 de noviembre. -El presidente Luis Abinader y el ministro David Collado entregarán la noche de este viernes las obras de remozamiento del Monumento a los Héroes de la Restauración en Santiago, junto a empresas privadas y otras instituciones del Estado, ejecutadas por el Ministerio de Turismo.

Toda la intervención requirió de una inversión total de RD$144.5 millones, de los cuales el Ministerio de Turismo aportó RD$99.7 millones, equivalentes al 69 %.

Producto del remozamiento recuperó elementos originales del edificio, renovó sus cinco niveles museográficos y mejoró el acceso al mirador que ofrece una vista de 360 grados de Santiago.

Los trabajos abarcaron la restauración de las columnas interiores, los revestimientos de mármol, las escaleras de caracol y los 112 peldaños de la escalinata de la fachada oeste.

También se instaló un sistema de iluminación exterior que permitirá vestir el Monumento con los colores de las conmemoraciones patrias y las celebraciones de la ciudad.

En el paso a desnivel de la avenida Francia se recuperó un espacio para servicios al visitante, con baños públicos y una oficina de atención al turista.

Cuando anunció la intención de remozar al monumento, el ministro Collado destacó el impacto que tendría la obra para los visitantes nacionales y extranjero.

«El Monumento a los Héroes de la Restauración es un gran atractivo para turistas nacionales y extranjeros, pero también es símbolo patrio de valor de los dominicanos», dijo Collado.

Como parte del remozamiento, el recorrido por el museo invita a conocer tanto la historia del edificio como la gesta que le da su nombre. En el segundo nivel, la exposición Historia, Poder y Memoria relata cómo se construyó el Monumento y cómo ha cambiado su significado para los dominicanos.

En el tercero, una proyección audiovisual recrea episodios de la Guerra de la Restauración. El cuarto nivel alberga la Biblioteca Pedro Francisco Bonó, habilitada para la lectura y la investigación. En el quinto, los visitantes pueden apreciar los murales de José Vela Zanetti, recorrer la Galería de Arte y salir al mirador.

Además del ministerio de Turismo, el sector privado y otras instituciones del Estado hicieron sus aportes.

La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos aportó RD$15 millones para mejorar la accesibilidad, con un nuevo elevador y baños adaptados. El Banco BHD destinó RD$10.4 millones a la climatización y Procigar aportó RD$7.4 millones para una experiencia inmersiva sobre la cultura del tabaco y su vínculo con Santiago.

La Vicepresidencia de la República contribuyó con RD$4.2 millones para jardinería. También participaron el Voluntariado del Museo, con donaciones en especie valoradas en RD$3.2 millones, el empresariado de Santiago, con RD$3 millones, y la Alcaldía de Santiago, con RD$1.6 millones.

La entrega tiene lugar a poco más de un mes del 65.º aniversario de la designación del edificio como Monumento a los Héroes de la Restauración, el 29 de diciembre de 1961.

Con la recuperación de sus espacios, las familias, los estudiantes y quienes visitan Santiago podrán acercarse a la historia de la ciudad y a la de los hombres y mujeres que lucharon por la soberanía dominicana.

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