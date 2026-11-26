Santo Domingo. República Dominicana. El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informa que el indicador mensual de actividad económica (IMAE) correspondiente a octubre de 2026 registró una variación interanual de 5.4 %, situando el crecimiento promedio acumulado durante el período enero-octubre en 4.7 %.

El comportamiento exhibido por la economía dominicana durante el mes de octubre de 2026 estuvo explicado principalmente en la expansión del valor agregado real de los sectores construcción (15.6 %), manufactura local (6.8 %), manufactura de zonas francas (2.6 %), agropecuario (1.3 %) y las actividades de servicios en su conjunto (4.7 %), destacándose entre estas últimas energía y agua (8.5 %), hoteles, bares y restaurantes (7.8 %), otras actividades de servicios de mercado (6.4 %), los servicios financieros (6.3 %), comercio (5.5 %), transporte y almacenamiento (5.5 %) y enseñanza (4.7 %). Mientras que, la minería mostró una variación negativa de 13.6 % durante el referido período.

La actividad construcción registró un crecimiento interanual de 15.6 % en octubre de 2026, sustentado principalmente en la ejecución de proyectos de inversión privada, tanto residenciales como no residenciales, así como en el desarrollo de obras de infraestructura vinculadas a la inversión pública. Este dinamismo se reflejó en el incremento de las ventas de los principales insumos utilizados en la actividad, en un contexto de mejoras institucionales orientadas a agilizar y transparentar los procesos de aprobación de nuevos proyectos. De igual forma, el crédito destinado a la construcción presentó una expansión interanual de 14.9 % al cierre de octubre de 2026, equivalente a un aumento superior a RD$24 mil millones respecto a igual período del año anterior.

Por su parte, la manufactura local presentó un crecimiento de 6.8 % por el comportamiento de la fabricación de productos minerales no metálicos y los productos metálicos. De igual forma, la manufactura de zonas francas, exhibió un crecimiento interanual de 2.6 % en octubre, explicado por el desempeño favorable de las exportaciones de tabaco manufacturado, productos eléctricos y otros industriales.

En cuanto a la actividad hoteles, bares y restaurantes, ésta registró un crecimiento interanual de 7.8 % en octubre de 2026, impulsado principalmente por el incremento en la llegada de pasajeros no residentes por vía aérea. Durante el mes de referencia, el país recibió 627,015 turistas, para un aumento de 5.7 % respecto a octubre de 2025. Con este resultado, el flujo acumulado de visitantes internacionales por los diferentes aeropuertos alcanzó 7,760,264 personas en el período enero-octubre de 2026, equivalente a una expansión interanual de 8.3 %. Este comportamiento estuvo favorecido por las estrategias de promoción desarrolladas por el Ministerio de Turismo, dirigidas a fortalecer la presencia de la República Dominicana en sus principales mercados emisores y diversificar los mercados de origen, contribuyendo así a consolidar el posicionamiento del país como destino turístico internacional.

La actividad de intermediación financiera, seguros y actividades conexas exhibió en octubre un crecimiento interanual de 6.3 %, explicado principalmente por el aumento de las comisiones explícitas vinculadas a las operaciones de cambio de divisas, tarjetas de crédito, giros y transferencias, garantías, entre otras. En adición incidió en el resultado del mes de octubre el crecimiento de 7.1 % en el crédito total dirigido al sector privado.

El sector agropecuario evidenció un crecimiento interanual de 1.3 % por el aumento en la producción de guineo, aguacate, cacao, plátano, huevos, entre otros rubros. Con este resultado el crecimiento acumulado de esta actividad se ubicó en 1.6 % durante enero-octubre de 2026.

El BCRD destaca que el resultado de enero-octubre de 2026 se encuentra ligeramente por encima de la proyección de crecimiento del presente año 2026 en torno a 4.5 % contemplada en el marco macroeconómico consensuado por Ministerio de Hacienda y Economía y el Banco Central, así como del 4.6 % estimado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 4.4 % de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En ese sentido, de mantenerse dicho ritmo de la economía dominicana, el comportamiento del cierre de año resultaría significativamente mayor al promedio de crecimiento de 2.4 % estimado para América Latina, y más que duplicaría el crecimiento observado en el año 2025.

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