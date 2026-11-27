SANTO DOMINGO. – El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) desplegó este viernes a más de 100 inspectores en todo el país para verificar que los comercios respeten los precios y descuentos que anuncian al público con motivo del Viernes Negro.

El director ejecutivo de la institución, Eddy Alcántara, inició un recorrido por las principales plazas comerciales del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, como parte del operativo para vigilar las ofertas que se vienen anunciando desde hace varios días, enfocándose especialmente en los productos de mayor comercialización para la fecha, como los electrodomésticos.

También incluyó visitas a Santiago, San Pedro de Macorís, La Romana, Higüey, San Cristóbal, La Vega y Barahona.

“Estamos cumpliendo con nuestra misión de proteger a los consumidores”, expresó Alcántara al explicar que la supervisión busca evitar que los compradores paguen un precio distinto al anunciado o se encuentren en caja con condiciones que la tienda no informó en su publicidad.

“Desde hace cuatro semanas estamos realizando operativos previos”, dijo el funcionario a los periodistas que lo entrevistaron en uno de los establecimientos.

Agregó que esta labor forma parte de una iniciativa que puso en marcha al asumir la dirección de Pro Consumidor en marzo de 2021, la que dijo ha dado excelentes resultados, porque las denuncias o reclamaciones por engaños con las ofertas con motivo del Viernes Negro han caído prácticamente a cero.

Sostuvo que el mismo criterio de vigilancia se aplica en otras fechas de alta demanda, como el Día de San Valentín, Día de las Madres, Semana Santa, el Día de los Padres, Navidad y el Día de los Reyes.

Alcántara explicó que, en esas temporadas, los comercios pueden evitar confusiones si indican con claridad qué artículos tienen rebaja, hasta cuándo estará vigente y qué condiciones se aplican.

Asimismo, advirtió que, ante cualquier irregularidad comprobada, “lo sancionamos con la más drástica de todas las atribuciones que nos confiere los artículos 109, 110, 111 y 112 de nuestra normativa”, multas que “pudieran ser pecuniarias desde un salario mínimo menor hasta 500 salarios mínimo menor”.

“Recomendamos a quienes aprovechan las ofertas de este viernes, comparar el precio final entre varias tiendas, revisar las condiciones de la promoción y guardar la factura para cualquier reclamación”, dijo.

El titular de Pro Consumidor indicó que, si al momento de comprar un artículo y el monto cobrado difiere del anunciado, “tomar una foto de la etiqueta o una captura de la publicidad puede servir de respaldo para presentar una reclamación”.

También pidió a la ciudadanía reportar irregularidades “a los teléfonos de Pro Consumidor al 567-8555, o si no, que a través de las diferentes plataformas se comuniquen con nosotros, que inmediatamente, en fracciones de menos de 40 minutos, estarán ahí los inspectores”.

Alcántara dijo finalmente que los inspectores de la institución se mantendrán en las calles hasta que los negocios se mantengan abiertos al público.

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