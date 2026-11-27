SANTO DOMINGO ESTE.- Las Estrellas contrataron al lanzador abridor norteamericano Jimmy Endersby, anunció el equipo de la enseña verde en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, por medio a un despacho de prensa.

Endersby se encuentra en el país, para prepararse con miras a entrar en acción en el actual torneo en días por venir, explicó el vicepresidente de operaciones de las Estrellas, Ángel Ovalles.

El lanzador de 28 años de edad tiene experiencia en el béisbol del Caribe. En la temporada 2024-2025 lanzó en Venezuela, con los Cardenales de Lara, y tuvo récord de 5-0, 2.72. Luego representó a ese país en la Serie del Caribe.

En el verano de 2025 lanzó en 7 juegos (2-1, 4.70) de la Liga Mexicana, con el equipo Leones de Yucatán.

En 2026, el derecho lanzó en la liga independiente Asociación Americana, con los Monarcas de Kansas City, equipo con el cual tuvo récord de 7-4, 3.84, en 16 juegos, todos como abridor.

“Es un lanzador que ataca la zona de strike y hace abanicar con frecuencia”, manifestó Ovalles sobre Endersby, quien este año ponchó a 86 rivales en 89.0 entradas. Otorgó 22 bases por bolas.

Las Estrellas (19-12) lideran el torneo, cuando les restan 19 partidos para agotar su calendario de Serie Regular y parecen encaminadas a pasar a la segunda fase del certamen, la Serie Semifinal o Round Robin.

Los pupilos del mánager Héctor Borg aventajan por un juego a sus más cercanos seguidores, Tigres del Licey (18-13). Por dos juegos a los Leones del Escogido (17-14) y por tres juegos a los Gigantes del Cibao (16-15).

A los otros dos equipos de la justan los superan así: por 7 juegos a las Águilas Cibaeñas (12-19) y por 8 juegos a los Toros del Este (11-20).

Los cuatro equipos de mejor récord en la Serie Regular, avanzarán al Round Robin.

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